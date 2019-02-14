Ведущие мировые СМИ продолжают писать возмущенные отклики на открытие Генеральной прокуратурой Украины уголовного дела против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Так, польское информагентство PAP обратило внимание на формулировку обвинения ГПУ — «покушение на территориальную целостность и измену Украине» и тот факт, что уголовное дело открыли по обращению депутата Андрея Тетерука от партии «Народный фронт» Яценюка. Этот же материал опубликовали такие известные польские СМИ, как телеканал TVN 24, Wiadomosci, TVP Info, портал Belsat, сайт Jagellonia и финансовый портал Bankier.

«Генеральная прокуратура Украины возбудила дело против пророссийского политика Виктора Медведчука, друга президента России Владимира Путина, который считается его голосом в стране. Как сообщается, его действия несут признаки измены», — говорится в материале.

Польское информагентство отметило, что свое заявление Медведчук сделал во время недавнего съезда политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Киеве, где сказал, что Донбасс может стать автономным регионом в составе Украины и это позволит прекратить конфликт в Украине, сохранить человеческие жизни и вернуть страну на путь развития.

В ответ на обвинения Генпрокуратуры Медведчук заявил о том, что считает дело против себя «абсурдным и абсолютно незаконным», а действия власти — «сведением счетов с политическими оппонентами и желанием ввести репрессии против людей неудобных».

«Оппозиционная платформа — За жизнь» будет реализовывать этот план (по Донбассу), я последовательно и определенно буду защищать его», — процитировало издание Виктора Медведчука.

Также информагентство справочно сообщило о том, что Медведчук — профессиональный юрист, экс-глава Администрации Президента Кучмы, а Владимир Путин является крестным отцом его дочери Дарьи. Издание также обращает внимание, что Медведчук среди прочего участвовал в переговорах по обмену пленных в конфликте между пророссийскими сепаратистами на Донбассе и правительственными силами на востоке Украины.

«В 2014 году Медведчук наряду с десятью другими высокопоставленными должностными лицами России и Украины «был подвергнут подвергнут санкциями США», — говорится в материале.