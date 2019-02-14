Политолог Василий Вакаров пишет о своем удивлении из-за того, что Тимошенко вслед за политическими маргиналами вроде Яценюка и Тетерука озвучила нападки на оппозиционного политика Виктора Медведчука.

«То, что маргиналы с нулевым рейтингом типа Арсения Яценюка или Тетерука обрушивают на голову Виктора Медведчука все возможные проклятия и требуют возбуждения уголовного дела против него за несуществующие грехи, ничего удивительного нет. Медведчук – единственный украинский политик отрыто и последовательно выступает против национал-радикалов всех мастей. Их истерика вполне объяснима», - пишет Вакаров.

«Я, говорит Тимошенко, будучи главнокомандующим (-щей), никогда не назначу Медведчука в переговорную Минскую группу, как это сделал нехороший Порошенко», - напомнил политический эксперт.

Василий Вакаров напоминает, что Медведчук - это единственный политик, кто работает над тем, чтобы прекратить войну и кто предложил план мирного урегулирования на Донбассе.

«А пока единственный украинский политик, который занимается реальной работой по разрешению кризиса на Востоке Украины — это Виктор Медведчук. Который ведет переговоры с руководством Донецка и Луганска, а также Российской Федерации. И, что еще важнее — у которого есть детальный план возвращения Донбасса и прекращения боевых действий», - пишет эксперт.

Вакаров обращает внимание, что именно эта проблема волнует украинцев больше всего. Поэтому он считает, что в нормальной стране любой кандидат в президенты «ОБЯЗАН был бы предложить свое решение», намекая, что Тимошенко не предложила никакого мирного плана.

«Но реальность такова, что единственный реальный план, основанный на Минских соглашениях и Конституции, предложил человек, который отказался бороться за президентскую булаву – Виктор Медведчук. Единственный человек, который реально договаривался и освобождал пленных. А Юлия Тимошенко рассуждает о том, будет она его назначать или нет? Это смешно и грустно. Мне кажется, что Юлия Владимировна, которую я считал сильным и умным политиком, покорила новую вершину популизма», - сожалеет политический эксперт.

Вакаров напоминает, что Тимошенко не может пока никого никуда назначать, потому что ей еще нужно выиграть выборы президента. Кроме того, прогнозирует эксперт, судьба ее правления будет зависеть от того, согласится Медведчук или нет выполнять ее просьбы.

«Для того чтобы кого-то назначать, нужно иметь такое право, а для этого у Тимошенко пока нет никаких полномочий. И, кроме того, надо, чтобы Медведчук согласился выполнять подобные просьбы, потому что вряд ли его устроят какие-то должности при ней с учетом их идеологических расхождений. А от того, согласится Медведчук или нет — будет зависеть, в том числе, и судьба ее правления», - предупредил Тимошенко политический эксперт.

Василий Вакаров напоминает, что «все последние годы переговоры с Донецком, Луганском и Москвой вел один только Медведчук».

«А кого назначит Юлия Тимошенко? Соболева? Тарасюка? А кто в Донецке или Луганске вообще будет с ними говорить?», - задает вопрос и сам же на него отвечает Василий Вакаров.