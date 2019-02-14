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В ходе торжеств по случаю 50-летия болгарского иерарха, митрополит Антоний провел встречи с Патриархом Болгарским Неофитом и представителями других Поместных Церквей.

Фото: УПЦ

В среду, 13 февраля, управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в болгарском городе Варна, в ходе торжеств в связи с 50-летием митрополита Варненского и Великопреславского Иоанна, сослужил на Божественной литургии иерархам Поместных Церквей.  Об этом сообщает сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ. 

Празднование началось Божественной литургией, перед началом которой в Свято-Успенском кафедральном соборе г. Варны прибыл Святейший Патриарх Болгарский Неофит, который во время литургии молился в алтаре. Божественную литургию возглавил митрополит Варненский и Великопреславский Иоанн, которому сослужили гости из Поместных Православных Церквей.

За богослужением молились представители государственной власти и общественных кругов местного уровня.
По окончании богослужения к юбиляру с приветственным словом обратился Патриарх Болгарский Неофит, который от имени Священного Синода БПЦ наградил владыку Иоанна орденом преподобного Иоанна Рыльского I-й степени. После этого было зачитано приветственное слово от имени премьер-министра Болгарии Бойко Борисова в адрес владыки Иоанна. Юбиляра приветствовали также представители Поместных Православных Церквей.

Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний зачитал приветствия от имени Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и наградил митрополита Иоанна орденом Украинской Православной Церкви святого равноапостольного князя Владимира, а также передал в подарок юбиляру комплект панагий.

Во время пребывания в Варне митрополит Антоний провел личную встречу с Патриархом Болгарским Неофитом, а также с иерархами Болгарской Православной Церкви и гостями из других Поместных Православных Церквей.
ForUm

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