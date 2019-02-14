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Недавно центр «Социальный мониторинг» провел опрос совместно с «Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко», компанией «Инфо Сапиенс» и Социологической группой «Рейтинг» относительно интересов избирателей.

Как оказалось, первую позицию стабильно удерживает лидер политического движения «Слуга народа»  Владимир Зеленский, которого готовы поддержать 21,9% респондентов.

На втором месте лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко (19,2%), на третьем - действующий президент Петр Порошенко (14,8%).

По данным опроса, за Юрия Бойко готовы проголосовать 10,4% опрошенных, за Анатолия Гриценко - 8,4%, за Олега Ляшко - 6,5%, за Евгения Мураева - 3,4%, за Андрея Садового - 2,4%, за Александра Шевченко - 2,2%, за Александра Вилкула - 1,8%.

Опрос проводился 19-30 января 2019 года во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей), участие в исследовании приняли 10 тыс. респондентов.

Интересно, что 31 января Социологическая группа «Рейтинг» уже проводила похожее исследование, но результаты немного отличались.

По данным опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг», наибольшую поддержку среди кандидатов в президенты имеет шоумен Владимир Зеленский, за которого готовы проголосовать 19% опрошенных. Среди лидеров также глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко (18,2%) и действующий президент Петр Порошенко (15,1%).

Юрия Бойко готовы поддержать 10% опрошенных, Анатолия Гриценко - 8,5%, Олега Ляшко - 7%, Евгения Мураева - 3,6, Александра Шевченко - 2,9%, Андрея Садового - 2,7%, Александра Вилкула - 2,6%.
ForUm

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