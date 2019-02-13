Виктор Медведчук высказал свою позицию по урегулированию конфликта на Донбассе в соответствии с законодательством Украины. Об этом пишет ведущий пакистанский сайт Pakistan Point.

«Виктор Медведчук, представитель Киева в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Украине, заявил во вторник, что его позиция по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе не нарушает украинское законодательство, и назвал судебное дело, возбужденное против него Киевом, «политическими репрессиями», — говорится в публикации.

«Все эти годы продолжались политические репрессии, в том числе против меня, попытки открыть судебные дела и обвинить в чем-то, что не преследуется по закону, и нет никаких оснований для обвинений. Я могу твердо и уверенно сказать вам, что моя принципиальная позиция, в том числе в отношении мирного урегулирования, полностью соответствует закону», — сказал Медведчук телеканалу «112 Украина».

Ранее Генеральная прокуратура Украины объявила о возбуждении уголовного дела против Медведчука, который также является лидером общественного движения «Украинский выбор — Право народа», по подозрению в измене и посягательстве на территориальную целостность страны и ее суверенитет.

«Дело связано с заявлением Медведчука, сделанным им 29 января, в котором предлагалось, чтобы Киев предоставил Донбассу статус автономной области в Украине, в которой будут свои государственные институты, в том числе парламент и правительство», — отмечает Pakistan Point.