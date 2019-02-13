также в разделеПолитика
МИД: Украина не допустит открытия «посольства» Приднестровья 29
Крупнейшее ближневосточное СМИ утверждает, что позиция Медведчука по Донбассу не противоречит законодательству Украины 31
Американский издатель пригрозил Порошенко жесткой реакцией США за преследование Медведчука 89
Медведчук: Я верю, что мы сможем установить мир. Реально основания для этого есть 35
В Совбезе ООН осудили политическое преследование Медведчука 81
В Совбезе ООН заявили, что в Украине нет «внутреннего конфликта», а было вторжение РФ 257
Восемь европейских стран призвали РФ прекратить разжигание конфликта в Украине 56
СМИ: США и ЕС готовят санкции против РФ за захват украинских моряков 31
Украина ждет реакции Венгрии по вопросу двойного гражданства 47
Лавров: Требовать от РФ выполнить «Минск-2» бесперспективно 60
Agora Vox: Медведчук считает мрачными перспективы погашения госдолга Украины 82
В НАТО отреагировали на изменения в Конституции Украины 260
Олещук: Кремль предупреждает Порошенко, что «дело Медведчука» может для него плохо закончиться 150
Юрист Андрей Портнов рассказал, как «патриот» Андрей Шевченко совершил госизмену 105
Порошенко сказал, когда подпишет изменения в Конституцию 55
РФ созывает Совбез ООН под предлогом годовщины «Минска» 392
Порошенко рассказал, куда пойдут деньги от растаможки «евроблях» 411
В «Оппозиционной платформе – За жизнь» требуют от ГПУ начать досудебное расследование по факту возможного покушения на Медведчука 38

Ни абсолютному большинству нынешних кандидатов на пост президента Украины, ни действующей власти не выгоден мир на Донбассе. Поэтому предложенный председателем Политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком план урегулирования вооруженного конфликта на востоке страны встал многим «поперек горла». Такое заявление сделал сам Виктор Медведчук  в эфире программы «Толстой. Воскресенье» на российском Первом канале.

«Почему поперек горла? Потому что они как раз делают все для того, чтобы этот мир не наступил. …Потому что им не нужны люди с Донбасса, люди, которые сегодня никогда не поддержат киевскую власть или им подобных», - уверен политик. Единственная цель, которую ставит перед нынешняя команда: любой ценой сохранить власть. «И фальсификация, и подкуп избирателей, и огромное количество кандидатов – это все звенья одной цепи. Сделать так, чтобы кое-кто остался у власти», - отметил Виктор Медведчук.

По его словам, прекращение боевых действий на территории Украины и установление долгожданного мира в стране возможны, но не при нынешней команде во главе страны. «При этой власти - категорически нет. Но при другой власти, власти, которая будет понимать, что это главное ожидание на президентских и парламентских выборах, это сделать надо, - заявил Медведчук. - Там живут наши граждане. И мы должны создать все условия для того, что бы они через свое желание и волю смогли согласится вернуться в Украину. Это и будет реализацией плана по мирному урегулированию».

Именно этого, по словам Виктора Медведчука, намерена добиваться «Оппозиционная платформа — За жизнь» при любом исходе избирательной компании. Не взирая на репрессии, которые уже сегодня ощутили на себе представители политсилы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1599 грн.
37
Теги