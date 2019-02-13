Ни абсолютному большинству нынешних кандидатов на пост президента Украины, ни действующей власти не выгоден мир на Донбассе. Поэтому предложенный председателем Политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком план урегулирования вооруженного конфликта на востоке страны встал многим «поперек горла». Такое заявление сделал сам Виктор Медведчук в эфире программы «Толстой. Воскресенье» на российском Первом канале.

«Почему поперек горла? Потому что они как раз делают все для того, чтобы этот мир не наступил. …Потому что им не нужны люди с Донбасса, люди, которые сегодня никогда не поддержат киевскую власть или им подобных», - уверен политик. Единственная цель, которую ставит перед нынешняя команда: любой ценой сохранить власть. «И фальсификация, и подкуп избирателей, и огромное количество кандидатов – это все звенья одной цепи. Сделать так, чтобы кое-кто остался у власти», - отметил Виктор Медведчук.

По его словам, прекращение боевых действий на территории Украины и установление долгожданного мира в стране возможны, но не при нынешней команде во главе страны. «При этой власти - категорически нет. Но при другой власти, власти, которая будет понимать, что это главное ожидание на президентских и парламентских выборах, это сделать надо, - заявил Медведчук. - Там живут наши граждане. И мы должны создать все условия для того, что бы они через свое желание и волю смогли согласится вернуться в Украину. Это и будет реализацией плана по мирному урегулированию».

Именно этого, по словам Виктора Медведчука, намерена добиваться «Оппозиционная платформа — За жизнь» при любом исходе избирательной компании. Не взирая на репрессии, которые уже сегодня ощутили на себе представители политсилы.