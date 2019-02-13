Уголовное производство, открытое Генеральной прокуратурой Украины в отношении Виктора Медведчука, — это удар по Минским соглашениям. Об этом заявил Дмитрий Саймс, издатель и генеральный директор американского журнала The National Interest, в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

«Меня беспокоит очень ваша судьба (Виктора Медведчука — ред.), потому что тот план, который вы предложили, он не просто конструктивный, это план, который четко вписывается в Минские соглашения. И это — удар по Минским соглашениям. Те, кто этот удар наносит, наверное, хотят не просто наказать или остановить вас. Наверное, у них есть более далеко идущие намерения. Что от них ожидать? Военных шагов, других решительных шагов в отношении Донбасса, Крыма? Что это все может означать?» — задался вопросом американский журналист.

Также он отметил, что как американский гражданин обеспокоен заявлением Виктора Медведчука о том, что киевская власть сегодня управляется из-за океана с Вашингтона.

«Меня очень настораживает, когда я слышу такие вещи о роли США. Но меня еще больше настораживает, что господин Порошенко может иметь иллюзии по поводу американской реакции. Это правда, что пока в Америке об этом никто не знает. И пока в Америке может быть ощущение, что наказывают какие-то подрывные элементы. Такие вещи не будоражат американское общественное мнение. Но я уверен, что если они пойдут на крайние меры против вас, то господину Порошенко может придется очень неприятно удивиться и по поводу американской реакции», — отметил Саймс.

Напомним, 12 февраля на заседании Совета Безопасности ООН по случаю четвертой годовщины подписания Минских соглашений посол России в ООН Василий Небензя осудил уголовное преследование в отношении Медведчука.

Кроме того, политические репрессии против Виктора Медведчука осудили представители Европарламента.