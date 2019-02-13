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«Есть четырехугольник: Киев, Донецк, Луганск и есть Москва. В этом четырехугольнике я, как человек с большим опытом мирных переговоров с 14-го года, верю, что мы можем сдвинуть с места и установить мир. Реально такие основания есть», – заявил политик в интервью Петру Маге на канале 112 Украина.

Ключевым в этом вопросе, по мнению Виктора Медведчука, является предоставление автономии Донбассу и гарантий безопасности жителям неконтролируемых территорий. Медведчук развеял опасения ведущего, что амнистия поможет людям, виновным в убийствах, избежать наказания. По словам политика, лица, которые виновны в гибели людей, не могут быть амнистированы.

«У нас действующим законодательством запрещено амнистировать людей, которые признаны виновными или обвиняются в совершении убийств. Амнистия нужна для тех, кто голосовал за независимость 11 мая, амнистия для тех, кто сегодня работает в государственных институтах власти в непризнанных республиках, также амнистия предусмотрена за другие преступления, которые не являются особо тяжкими», – отметил Медведчук.

«Гарантии безопасности включают в себя правоохранительную систему, народную милицию. Это не я придумал, это ВР закон приняла об особом статусе, о народной милиции. А народная милиция – это те же формирования, которые и сегодня есть, 34-38 тысяч, армия, только без танков, артиллерии, без тяжелого вооружения. То есть какая-то часть перейдет в эту народную милицию. И они будут чувствовать себя даже морально защищенными», – подчеркнул политик.

Отвечая на вопрос ведущего о количестве освобожденных людей, Медведчук сообщил: «485 человек. Включая трех человек, которые были освобождены, отбывая наказание в РФ. Это Савченко, Афанасьев, Солошенко. 482 – это те люди, которые были привлечены к ответственности и находились в местах лишения свободы в Донецке и в Луганске».
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