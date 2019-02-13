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Политические репрессии против Виктора Медведчука получили широкий международный резонанс. Об этом заявили в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Политическое преследование, осуществляемое властью, и угроза покушения на Виктора Медведчука получили широкий международный резонанс и вызвали однозначное осуждение как политиков, дипломатов, так и влиятельных СМИ», — говорится в заявлении.

«5 февраля Генпрокуратура Украины объявила о начале уголовного преследования одного из лидеров украинской оппозиции — Виктора Медведчука. Причина такого преследования — его призыв к прописанному в минском «Комплексе мер» прямому диалогу Киева с Донбассом и предоставлению региону особого статуса в составе Украины», — заявил посол России в ООН Василий Небензя 12 февраля на заседании Совета Безопасности ООН по случаю четвертой годовщины подписания Минских соглашений.

Также в «Оппозиционной платформе — За жизнь» отметили, что политические репрессии против Виктора Медведчука осудили представители Европарламента — в его защиту выступили европарламентарии от Великобритании Дэвид Коберн, Уильям Дартмут, Нейтан Гилл, Стивен Вульф, Джонатан Арнотт, а также от Германии — Арне Герике.

«Тема покушения на Медведчука, а также открытия уголовного производства против него поднималась в таких зарубежных изданиях, как Neue Zürcher Zeitung, France-Presse, France 24, Agora Vox, Agenzia Nova, Belsat, Explizit.Net, Newsweek, польское государственное информагентство PAP, Microsoft MSN, Weeklyn, Ir Insider, Digital Journal, информагентство ЭФЭ, La Vanguardia, El Diario, Vasco El, Confidencial, The News, Pulse Ghana. Business Live, Journal Du Cameroun, Газета Daily Times, Times Now, RTL, L'Orient-Le Jour, Pakistan Point, El Comunista, Kresy, Salon24.Pl, Tygodnik Solidarność, Fronda и других”, - сообщили в партии.
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