Известный политик, юрист и адвокат Елена Лукаш обратилась к прокурорам Генеральной прокуратуры Украины с предложением помочь в борьбе с «мыслепреступлениями».

Проанализировав выступление Медведчука об «автономном регионе Донбасс», она обнаружила нечто непостижимое. «То же самое что и Медведчук, говорил в нашем парламенте Вице-президент США Джо Байден», ‒ пишет Елена Лукаш на своей странице в Facebook.

Но есть еще один «фигурант», которого также можно привлечь по инкриминированным Медведчуку статьям.

«Я обнаружила третьего фигуранта, который говорил даже больше. Что украинские регионы должны САМИ определять языковую политику, сами должны заниматься гуманитарными вопросами, а именно вопросами исторической памяти, и вообще, что немыслимо, ‒ общины должны сами решать каким образом избирать своих представителей в местные советы. Т.е. решать ТО, что сегодня является исключительными полномочиями Верховной Рады. Этот третий фигурант говорил про автономию и какую-то Крымскую Раду. Фамилия фигуранта вам знакома», ‒ написала Лукаш и прикрепила видео с выступлением Порошенко.

В завершении она призвала прокуроров показать, что они не являются сторонниками «избирательного подхода в правосудии».