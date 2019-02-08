также в разделеПолитика
Чешский депутат назвал правительство Украины «фашистским режимом»
Медведчук о покушении: Уезжать или прекращать борьбу я не намерен 39
Покушение на Медведчука: Власть и радикалы готовы на все 58
Путин приказал охранять Януковича 43
Рада создала единый госреестр ветеранов 22
В Европарламенте открытие уголовного производства против Медведчука назвали диктатурой власти 56
Рада призвала НАТО начать диалог с Украиной по вступлению в Альянс 27
Эксперты: Уголовное дело против Медведчука — яркий пример политического преследования 36
Корчинский: Депутат-убийца в рядах БЮТ – черный кассир на предстоящих выборах 139
Нардеп Луценко в свой день рождения перепутала законопроекты и выругалась с трибуны 124
Рада закрепила в Конституции курс в ЕС и НАТО 85
Германия и Франция заинтересовались «планом Сайдика» 74
Климкин: Украина надеется получить безвиз с Британией после Brexit 34
Нимченко: Обвинения против Медведчука являются беспочвенными и предвзятыми 37
Украина вышла из координационных органов СНГ 42
Янукович: Могу выезжать в любую страну мира, никаких проблем у меня нет 52
Евродепутаты осудили уголовное производство против Медведчука: Это преследование за политические взгляды 59
Песков: У России нет претензий к Януковичу 200

Известный политик, юрист и адвокат Елена Лукаш обратилась к прокурорам Генеральной прокуратуры Украины с предложением помочь в борьбе с «мыслепреступлениями».

Проанализировав выступление Медведчука об «автономном регионе Донбасс», она обнаружила нечто непостижимое. «То же самое что и Медведчук, говорил в нашем парламенте Вице-президент США Джо Байден», ‒ пишет Елена Лукаш на своей странице в Facebook.

Но есть еще один «фигурант», которого также можно привлечь по инкриминированным Медведчуку статьям.

«Я обнаружила третьего фигуранта, который говорил даже больше. Что украинские регионы должны САМИ определять языковую политику, сами должны заниматься гуманитарными вопросами, а именно вопросами исторической памяти, и вообще, что немыслимо, ‒ общины должны сами решать каким образом избирать своих представителей в местные советы. Т.е. решать ТО, что сегодня является исключительными полномочиями Верховной Рады. Этот третий фигурант говорил про автономию и какую-то Крымскую Раду. Фамилия фигуранта вам знакома», ‒ написала Лукаш и прикрепила видео с выступлением  Порошенко.

В завершении она призвала прокуроров показать, что они не являются сторонниками «избирательного подхода в правосудии».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2199 грн.
27
Теги