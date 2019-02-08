Угрозы физической расправы в адрес Виктора Медведчука звучат фактически каждый год из уст национал-радикалов и представителей «партии войны». Но это не заставит изменить свою позицию и не остановит в борьбе с действующей властной командой, заявил оппозиционный политик, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, отвечая на вопрос телеканала «Россия-24» о готовящемся на него покушении.

«Сложно комментировать, когда звучит информация, что объектом покушения станешь ты или твои близкие. Это серьезное заявление, и оно требует проверки. Хотя я абсолютно ничему не удивляюсь по простой причине: я живу в этой атмосфере фактически последние пять лет», — отметил политик.

Он напомнил, что призывы к его физической ликвидации озвучивали ранее лидер партии «Братство» Дмитрий Корчинский и нардеп Владимир Парасюк. Вопрос расправы над ним в ходе своих совещаний обсуждали депутаты от «Народного фронта». А лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош в одном из недавних интервью публично выразил готовность «зачистить» Медведчука.

«Цель одна: запугать, остановить меня в моих действиях, в моих высказываниях, в том, что непосредственно сегодня направлено на урегулирование ситуации, на критическое отношение к тому, что сегодня происходит в стране, — заявил Медведчук, указывая на царящие в стране национальный радикализм, коррупцию, тарифный беспредел и другие проблемы современной Украины. — Власть меня не признает и считает своим врагом».

Однако, несмотря на реальную угрозу здоровью и жизни, политик не намерен покидать Украину. «У них пока ничего не получилось, к счастью. Будем верить, что так будет и будущем. Как минимум менять свою позицию, уезжать из страны или прекращать борьбу я не собираюсь», — резюмировал Медведчук.