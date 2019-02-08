На фоне абсурдных обвинений, выдвинутых Генеральной прокуратоурой в адрес Виктора Медведчука, информация о покушении, готовящемся на председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь», звучит более чем реалистично и угрожающе. Об этом говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

В политсиле отметили, что «принципиальная и последовательная политическая позиция председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктора Медведчука вызывает неприятие у национал-радикальных сил и заигрывающей с ними власти».

«Сегодня, с обострением накала политической борьбы, методы, которые они используют для атак на Виктора Медведчука, становятся все более грязными. Доказательством тому является политическая травля, проводимая с привлечением правоохранительных органов, в том числе ГПУ и СБУ», — считают в «Оппозиционной платформе — За жизнь».

В партии отметили, что на фоне абсурдных обвинений ГПУ в адрес В.Медведчука, «информация о покушении, готовящемся на председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь», звучит более чем реалистично и угрожающе».

«О реальности угрозы свидетельствуют заявления экс-президента Украины Виктора Януковича, как и информация ряда авторитетных СМИ, сообщающих о том, что «по личному указанию Порошенко СБУ и МВД сформировали специальную группу для ведения оперативной разработки Медведчука и лиц из его ближайшего окружения», чтобы «организовать покушение на Медведчука, задействовав исполнителей из "Правого сектора", в целях его устрашения либо физического устранения в зависимости от развития предвыборной ситуации на Украине». Это полностью подтверждает озвученные ранее призывы нардепа Парасюка, заявившего в Краматорске на заседании общественного совета: «Я считаю, что Медведчука нужно уничтожить физически, этим должны заниматься спецслужбы». И это еще одно подтверждение информации о совместной работе радикалов и власти», — говорится в заявлении.

В «Оппозиционной платформе — За жизнь» напомнили, что у правоохранителей имеется достаточно информации об угрозах в адрес Виктора Медведчука.

«В феврале 2016-го было получено сообщение о том, что на совещании «боевого крыла Майдана» в Доме офицеров с участием народных депутатов из «Народного фронта» Яценюка ‒ Левуса, Высоцкого и Княжицкого ‒ присутствующие настаивали на физической ликвидации Виктора Медведчука. По этому факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело, но его никто не расследует, хотя фигуранты хорошо известны. В феврале 2018-го с призывами к физической ликвидации Виктора Медведчука выступил Дмитрий Корчинский из «Братства». О готовности реализовать преступный замысел ура-патриотов и радикалов – «валить» реваншиста Медведчука «не задумываясь» ‒ в сентябре 2018-го заявил ярый националист Дмитрий Ярош. Но все эти угрозы правоохранительные органы Украины оставили без внимания», — обратили внимание в партии.

Более того, неоднократно осуществлялись и вооруженные нападения, захваты, поджоги офиса Виктора Медведчука ‒ подвергались опасности жизнь и здоровье сотрудников Движения, подчеркнули в политсиле. Но правоохранительные органы, несмотря на то, что ура-радикалы выкладывали в Интернет видеоролики с места преступления со своим участием и делали признательные заявления, проявляли преступное бездействие, отметили в партии.

«Эти факты свидетельствуют о реальной угрозе жизни Виктора Медведчука, который открыто выступает за установление мира на Востоке Украины и восстановление территориальной целостности страны. Такая позиция не устраивает радикалов и власть: ее представители неоднократно заявляли о намерении физически устранить неугодного им общественно-политического деятеля, идеи которого сегодня поддерживают миллионы украинцев по всей стране. Серьезности угроз в адрес Виктора Медведчука добавляет и тот факт, что на территории Украины в течение последних четырех лет уже совершено множество резонансных заказных убийств, а также политических расправ, которые так и не расследованы», — говорится в заявлении.