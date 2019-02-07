Президент Украины Петр Порошенко поручил украинским спецслужбам вести разработку лидера общественного движения «Украинский выбор - право народа» Виктора Медведчука, сообщил источник в российских спецслужбах.

«По личному указанию Порошенко СБУ и МВД сформировали специальную группу для ведения оперативной разработки Медведчука и лиц из его ближайшего окружения», - сказал источник в четверг Интерфаксу.

По его словам, Служба безопасности Украины получила указание «организовать покушение на Медведчука, задействовав исполнителей из «Правого сектора» (запрещен в РФ. - ИФ), в целях его устрашения либо физического устранения в зависимости от развития предвыборной ситуации в Украине».

Накануне экс-президент Украины Виктор Янукович сказал, что осведомлен о существовании в Киеве планов покушения на некоторых украинских политиков, включая, возможно, его самого. "Слышал, что создана специальная группа из 12 человек, которая в этом плане работает. Не знаю, только ли они по (главе движения «Украинский выбор») Медведчуку работают или по мне тоже», - сказал он журналистам в среду.

Напомним, в октябре 2018 года Дмитрий Ярош, лидер «Правого сектора», заявил, что нужно сделать все возможное, чтобы реванш, о котором кто-то много говорит, контрреволюционный реванш Медведчуков не произошел. «Мы не допустим никакого реванша в этом государстве. Надо будет валить - будем валить, а что делать? В конце концов, мы этим четыре с половиной года занимаемся», - добавил он.

По словам пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган, глава пророссийской организации «Украинский выбор - право народа» и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Медведчук сделал громкое заявление на партийном съезде 29 января 2019 в Киеве, говоря о необходимости образования «автономного региона Донбасс» с собственным парламентом и правительством, а также закрепления такого статуса в Конституции Украины».