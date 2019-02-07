Ряд депутатов Европарламента осудили открытие Генпрокуратурой Украины уголовного производства против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

В частности, Уильям Дартмут отметил, что преследовать политиков за публичные высказывания недопустимо. «Право на свободу слова должно быть священным, ведь оно помогает решать проблему. Конечно, ситуация на Донбассе должна беспокоить всех. И надо приветствовать любые попытки конструктивных решений, а не отвечать на них угрозами», — заявил он.

В свою очередь европарламентарий Стивен Вульф считает, что Украина должна уважать свободу слова. «Если Украина хочет быть независимым демократическим государством, которое уважает свободу слова, свободу вероисповедания и самовыражения, она должна обеспечить, чтобы представители разных политических партий могли высказывать свои политические взгляды как в парламенте, так и вне его. Если прокуроры или правительство решают, что эти взгляды неприемлемы, и применяют полицию и суды, чтобы подавить эти взгляды, то это не демократия, а диктатура», — подчеркнул Вульф.

Кроме того, евродепутаты прокомментировали слова экс-президента Украины Виктора Януковича о том, что ему известно о готовящемся покушении на Виктора Медведчука.

«Демократия требует, чтобы были услышаны и поняты все взгляды. Ты не можешь подавлять взгляды, атакуя людей, покушаясь на их жизнь. Обязанность правительства — предотвращать такие случаи. Я могу не соглашаться с его политическими взглядами, но я точно не согласен с попытками подавить его взгляды или убить», — сказал европарламентарий Джонатан Арнотт.

Напомним, ранее В. Медведчук заявил, что никаких признаков нарушения Уголовного кодекса в его предложениях по Донбассу нет. «Никаких признаков каких-либо статей Уголовного кодекса и его нарушения в этих предложениях нет, так как это полное соответствие Минским соглашениям, это полное соответствие глав государств «нормандской четверки», которые утвердили эти Минские соглашения. И более того, эти Минские соглашения были утверждены резолюцией Совета Безопасности ООН. Поэтому говорить о том, что предложения, направленные на их реализацию, предложения, которые заключаются в том, чтобы внести изменения в Конституцию Украины в соответствии с Минскими соглашениями и в соответствии с порядком и процедурой внесения этих изменений, говорить о том, что это нарушает какие-то статьи Уголовного кодекса, а тем более, те, которые содержатся в сообщении Генеральной прокуратуры, это является не чем иным, как абсурдом, полным правовым исключительным беспределом», — подчеркнул Медведчук.