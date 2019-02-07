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Возбуждение уголовного дела против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука за его выступление на съезде политсилы не что иное как политическое преследование ключевой фигуры в оппозиционном политическом лагере. В данном вопросе мнение экспертной среды единодушно.

Экс-вице-мер Очакова Гордей Белов обратил внимание на то, что по украинскому законодательству уголовное дело возбуждают сразу по факту — и только потом предъявляют претензии.

«Пока это только процедурная схема. Господин Медведчук на протяжении всего конфликта занимается обменом пленными, постоянно на слуху. Почему сейчас к нему претензии – это просто предвыборные технологии», - уверен чиновник.

Белов также отметил, что Медведчук – та политическая фигура, которая влечет за собой определенное электоральное поле в пользу оппозиционных сил Украины. Именно поэтому для нынешней власти важно препятствовать любой его деятельности.

Социолог Евгений Копатько напомнил, что заявления каждого кандидата в президенты Украины находятся под микроскопом социологов.

«Заявления касательно России и Донбасса – самые яркие, показательные. Порошенко сказал про холодный мир с Россией. Зеленский говорил на встрече с послами. Медведчук сказал о Донбассе, то есть сейчас расставляются акценты», — считает он.

Политический эксперт Василий Вакаров называет возбуждение уголовного дела против Медведчука ярким примером политического преследования.

«Меня трудно подозревать в симпатии к нему, но я рассматриваю эту ситуацию как политическое преследование Медведчука именно за его позицию. Да, он действительно публично на съезде сказал о мире», — подчеркнул эксперт.
ForUm

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