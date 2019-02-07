Резонансное смертельное ДТП с участием депутата Житомирского облсовета Дмитрия Кропачева наглядно показывает истинные намерения и способы борьбы за власть на предстоящих выборах, а также демонстрирует важность для фракции Тимошенко такой фигуры, как Кропачев. Такое мнение в телефонном комментарии «Инпресс» высказал общественный деятель, журналист и политик Дмитрий Корчинский.

«Мы думаем, что БЮТ не избавляется от Кропачева, хотя им политически выгодно было избавиться от него, поскольку он убил человека. Сейчас и так БЮТ ассоциируется с Лозинским, а теперь еще и с Кропачевым, с такими депутатами-убийцами. И они не избавляются от него именно потому, что через него идут вот эти «черные» расчеты», - считает Корчинский.

По его словам, Кропачев необходим БЮТ для внедрения финансов из «черной кассы», а в этом плане явно прослеживается рука Москвы. И в Житомире активистами был выявлен как раз такой случай.

«Мы считаем, что очень важно, чтобы на выборах не крутился «черный кэш», потому что все мы понимаем, что велико влияние России. Но Россия влияет не только через интернет-троллей, она влияет, собственно, деньгами. Все теневые деньги так или иначе связаны с газом или продуктопроводом медведчуковским. И поэтому мы считаем, что должны быть только честные деньги, только через официальные избирательные фонды допущенные», - отметил Корчинский.

«К сожалению, у нас структура все еще несколько бессильна в таких политических вещах – я имею в виду правоохранительную (структуру). Поэтому общественность должна взять на себя выявление таких случаев», - добавил он.

Напомним, 7 февраля в Житомире началась сессия областного совета. Перед сессией на площади Королева собрались активисты, которые хотели зайти в сессионный зал и узнать о расследовании дела в отношении депутата Дмитрия Кропачова.

Работники полиции не пускали несколько десятков общественных активистов в здание ОГА. К трибуне подошел общественный деятель, лидер украинской партии «Братство» Дмитрий Корчинский и обратился к депутатам и сообщил, что люди на улице распыляют газ.

Кроме того, напомним, что депутат Житомирского областного совета от фракции ВО «Батькивщина» Дмитрий Кропачев насмерть сбил женщину на пешеходном переходе.

Об этом сообщал Житомир.info со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах и в облсовете. Смертельное ДТП произошло около 19.30 24 ноября в селе Тетеревка Житомирского района.

Местная полиция сообщала, что 38-летний водитель внедорожника Toyota Highlander, двигаясь в направлении Житомира, совершил наезд на 60-летнюю местную жительницу. По предварительным данным, погибшая шла перед по нерегулируемому пешеходному переходу на неосвещенном участке дороги. В полиции не уточнили личность водителя.

За рулем Toyota был Дмитрий Кропачев. Об этом также сообщили в программе «Деньги».

В своем Фейсбук Корчинский сообщил, что они в Житомире сегодня требовали от депутатов, губернатора и полиции наказать бютовца Кропачева, который в пьяном виде на скорости 150 убил женщину.

«Менты его покрывают, - написал Корчинский. - Женщина оказалась простой и малоимущей. Таких разрешено убивать начальству. Возмутило то, что фракция «Батькивщины» защищает его».