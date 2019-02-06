Обвинения против Виктора Медведчука являются беспочвенными и предвзятыми. По сути, мы имеем дело с попыткой фальсификации доказательств. Об этом заявил народный депутат Василий Нимченко, ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ, комментируя внесение Генеральной прокуратурой Украины в ЕРДР сведений о совершении В. Медведчуком уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 110 и частью 1 статьи 111 УК Украины.

«5 февраля 2019 года Генеральной прокуратурой Украины по депутатскому обращению представителя «Народного фронта» А. Тетерука были внесены в ЕРДР сведения о совершении В. Медведчуком уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 110 и частью 1 статьи 111 УК Украины. Как сообщается на Facebook Ларисы Сарган, пресс-секретаря генерального прокурора Украины, «глава пророссийской организации «Украинский выбор – право народа» и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктор Медведчук сделал громкое заявление на партийном съезде 29 января 2019 года в г. Киеве, заявив о необходимости создания так называемого «автономного региона Донбасс» с созданием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины. Его план-концепция предусматривает создание на Донбассе автономного региона «Донбасс» в составе Украины. Он считает, что такие договоренности по статусу Донбасса возможно достичь в четырехугольнике Киев – Донецк – Луганск – Москва», – изложил суть вопроса Василий Нимченко.

По словам парламентария, утверждения обвинения (диспозиция уголовного правонарушения, артикулированного ГПУ) являются беспочвенными и предвзятыми.

«По сути, мы имеем дело с попыткой фальсификации доказательств. Представитель прокуратуры обвинила В. Медведчука в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории Украины, а государственная измена якобы проявилась в форме предоставления иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины», ‒ обратил внимание оппозиционер.

По его мнению, беспристрастный анализ заявления пресс-секретаря генерального прокурора Украины говорит о прямо противоположном.

«Согласно обнародованному представителем прокуратуры сообщению можно однозначно утверждать: высказывания Медведчука на указанном съезде не содержали каких-либо квалифицирующих признаков, указывающих на противоправность его действий. По сути, речь идет об отсутствии события правонарушений», ‒ подчеркнул Василий Нимченко.

Он считает, что достаточно обратиться к фабуле обвинений, выдвинутых прокуратурой, чтобы понять абсурдность прозвучавших утверждений.

«Представитель ГПУ прямо признает, что предложения В. Медведчука касаются обустройства региона Донбасс в составе Украины как унитарного государства в соответствии с нормами действующей Конституции: «Его (Медведчука. – Ред.) план-концепция предусматривает создание на Донбассе автономного региона «Донбасс» в составе Украины». Так о каком правонарушении в таком случае может идти речь?» ‒ спрашивает народный депутат.

Целесообразно акцентировать внимание на полном тексте выступления В. Медведчука – общественно-политического деятеля, миротворческая роль которого признана во всем мире, уверен Василий Нимченко.

«Выступая на съезде политической силы, которая ставит своей главной целью восстановление мира в Украине, Виктор Медведчук предложил План-концепцию урегулирования кризиса на Юго-Востоке Украины: «Наш план полностью соответствует Минским соглашениям, утвержденным главами государств «нормандской четверки» ‒ Украины, России, Франции и Германии, – Резолюцией Совета Безопасности ООН, а также (и это крайне важно) действующей Конституции Украины, которая является Конституцией унитарного государства, предусматривающей автономный статус одного из регионов. Поэтому внесение изменений в Конституцию Украины относительно автономии Донбасса не означает превращения Украины в федеративное государство. И все обвинения, что мы таким образом создаем федерацию, являются беспочвенными инсинуациями лиц, далеких от понимания принципов государственного устройства и норм Основного Закона», ‒ отметил он.

По словам политика, Медведчук, как и любой гражданин Украины, «имеет конституционное право на участие в управлении государственными делами, реализуя его на принципах политического, экономического и идеологического многообразия, гарантировать которое в силу статьи 15 Основного Закона Украины обязано государство».

«Озвученная В. Медведчуком инициатива по мирному урегулированию конфликта на Донбассе является реализацией его конституционных прав, которая соответствует духу и букве Конституции Украины, основана на нормах международного права, в частности статьи 19 Всеобщей декларации прав человека, статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, которыми гарантируется право на свободу убеждений и на свободное их выражение», ‒ пояснил оппозиционер.

Василий Нимченко считает, что вышеизложенное дает основания утверждать: внесение ГПУ в ЕРДР сведений о совершении противоправных действий В. Медведчуком как не требующих доказанности (не по факту) незаконно ввиду предвзятости и фальсификации доказательной базы из-за субъективного восприятия реальности.

«Это свидетельствует о преднамеренности и попытке дискредитации, а также политических репрессиях в отношении Медведчука как политического и общественного деятеля», ‒ резюмировал парламентарий.