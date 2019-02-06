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Евродепутаты осудили уголовное производство против представителя «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука. Так ряд депутатов Европарламента прокомментировал открытие уголовного производства против политика в связи с озвученными им на партийном съезде 29 января предложениями по урегулированию военного конфликта на Донбассе, сообщает 112 Украина.

«Это выглядит как преследование за взгляды. За взгляды, которые он имеет на решение проблемы относительно Донбасса. Виктор Медведчук озвучил свои (взгляды. - Ред.), он имеет право заявлять то, что думает», - считает европарламентарий Девид Корбан.

«Это будто Виктора Медведчука хотят усмирить. У нас на Западе, тут в Европе, если политик подает какую-то идею – мы об этом не молчим, мы это обсуждаем. Это свобода слова», - добавил депутат Нейтан Гилл.

«Виктора Медведчука необходимо поддержать», - уверен их коллега Арне Герике. «Представителям украинской власти стоит прислушаться к европейским политикам. Мы боремся за демократию, а свобода слова – одна из главных ее составляющих», - добавил он.

Напомним, в ГПУ открыли уголовное производство против Виктора Медведчука за озвученные им на съезде «Оппозиционной платформы – За жизнь» предложения по урегулированию конфликта на Донбассе.

Отметим, план-концепция «Оппозиционной платформы - За жизнь» предполагает три раздела: законодательный, административный и раздел, который касается порядка и процедуры внедрения мира. Согласно плану, предусматривается создание на Донбассе автономного региона «Донбасс» в составе Украины, где будут действовать органы госуправления, такие как парламент, правительство и другие органы, которые будут осуществлять жизнедеятельность на Донбассе.

В политсиле напоминают, что данный план является базовым и построен на минских соглашениях, утвержденных резолюцией Совбеза ООН, отвечает декларации «нормандского формата» и действующему законодательству Украины. В политсиле предлагают внести изменения в Конституцию, которые определят статус автономного региона Донбасс.
ForUm

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