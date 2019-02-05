Если в ЕРДР действительно были внесены сведения о якобы совершении Виктором Медведчуком уголовных правонарушений о посягательстве на территориальную целостность Украины, о чем сообщил сегодня народный депутат Андрей Тетерук, то это свидетельсвует о попытках власти осуществить давление и расправу над главой Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», а также использовании правоохранительных органов в политической борьбе перед президентскими и парламентскими выборами в Украине. Об этом заявил адвокат Виктора Медведчука Игорь Кириленко.

«5 февраля 2019 года мне, адвокату Виктора Медведчука, из СМИ стало известно о том, что Генеральной прокуратоурой Украины по обращению народного депутат Андрея Тетерука в ЕРДР были внесены ведомости о якобы совершении Виктором Медведчуком уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.110 (“Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины”) и ч. 1 ст. 111 («Государственная измена») Уголовного кодекса Украины, в связи с выступлением 29 января 2019 года Виктора Медведчука на съезде партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», - говорится в заявлении.

Кириленко сообщил, что «никогда Виктор Медведчук в своих выступлениях, включительно с его выступлением 29 января 2019 года на съезде партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», не призывал к осуществлению действий, направленных на изменение границ территории Украины и на передачу части территории Украины под юрисдикцию другого государства или на уменьшение территории Украины путем образования на ее территории другого суверенного государства».

«В его выступлениях никогда не звучали призывы совершать действия, направленные на изменение государственной границы Украины в нарушение установленного Конституцией Украины порядка. Любые предложения Виктора Медведчука относительно разрешения конфликта на Донбассе направленны исключительно на разрешение такого конфликта в рамках существующих границ Украины даже без намека на выход той или иной территории Украины из состава Украины», - подчеркнул адвокат.

Как нет в действиях и выступлениях Виктора Медведчука посягательств на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, так нет в его дейсвиях и «государственной измены», то есть действий, направленных во вред суверенитету, территориальной цедостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины, подчеркнул Кириленко.

«Надеюсь, Генеральная прокуратура Украины осознает всю безрассудность своих действий и не пойдет по пути откровенного и наглого нарушения норм действующего законодательства Украины», - подытожил адвокат Медведчука.