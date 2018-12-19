Из всех пунктов Минских соглашений выполняется лишь та их часть, которая касается обмена удерживаемыми лицами. Почему нет новых обменов, почему Украина не возвращает своих граждан? Ответы на эти вопросы в своей статье дал народный депутат Украины, представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Василий Нимченко, подводя итоги уходящего 2018 года.

По словам Нимченко, благодаря работе гуманитарной подгруппы ТКГ и Виктору Медведчуку процесс освобождения незаконно удерживаемых лиц происходил стабильно.

«Последний обмен ― самый масштабный за все время ― состоялся 27 декабря 2017 года по формуле "74 на 306". Это был реальный результат работы Виктора Медведчука совместно с СБУ», — подчеркнул народный избранник.

Сегодня переговоры об обмене застопорились во многом вследствие неофициального начала предвыборной кампании, когда политики делают много громких заявлений, а реальных подвижек нет, считает Нимченко.

«К тому же Трехстороннюю контактную группу покинул Леонид Кучма… Назначение… без сомнения, опытного стратега Евгения Марчука давало бы надежду на урегулирование конфликта, если бы не его озвученная позиция: Минские соглашения невыполнимы. При этом Марчук не может ничего предложить, в сущности, он не знает, как прекратить противостояние на Донбассе. Да и что он может предложить, если даже международное сообщество признало ― альтернативы Минским соглашениям нет. Но, быть может, задача нового представителя Украины в ТКГ просто блокировать «Минск»? — задается вопросом нардеп.

Нимченко напомнил «политическим трепачам», что все переговоры об обмене ведутся не в Минске, а в Москве и единственным коммуникатором, способным решить вопросы с освобождением людей, является Медведчук, что подтвердил недавно президент Украины.

«Украинская сторона, нивелируя положения «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений», теперь открыто отказывается вести переговоры об обмене лиц, причастных к событиям в отдельных районах Луганской и Донецкой областей в 2014 году», — сообщил народный депутат.

Такая позиция, по мнению Нимченко, чревата не только потерей возможности вернуть украинских граждан домой, но и ответным отказом Киеву в верификации списков.

Что касается тех, кто был осужден до 2014 года и отбывает наказание на территориях ОРДО и ОРЛО, а также Крыма, то в принципе шаги по возвращению таких людей под юрисдикцию Украины ― момент положительный, отметил оппозиционер.

«Но если следовать букве закона, то получается, что такими обменами Киев подтверждает, будто эти территории, включая и Крым, больше не часть Украины и власть не видит перспективы их возвращения в состав Украины. Кроме того, практика возвращения граждан Украины для отбывания наказания по двусторонним договорам, и не только с РФ, существует с первого для независимости нашей страны, поэтому преподносить такие обмены как эффективную работу Киева по освобождению своих граждан по меньшей мере неэтично. Да и непрофессионально», — уверен народный депутат.

По информации Нимченко, порядка 6 тыс. украинцев отбывают наказание в разных странах по всему миру, из них в РФ ― более 700, в Крыму ― 98. «И возвращение граждан Украины на Родину для отбывания наказания должно быть результатом реализации прежде всего двусторонних договоров», — пояснил нардеп.

Оппозиционер считает, что сотни украинцев, о которых Киев не говорит, оказались в катастрофической ситуации. «Решить этот вопрос можно с помощью Минских соглашений. Но они не выполняются! Более того, некоторые украинские политики заявляют, что Минские соглашения мертвы или невыполнимы. Украинцы должны понимать, почему велика вероятность того, что в этот раз под Новый год обмен удерживаемыми лицами, скорее всего, не состоится. Властью очерчен узкий круг предвыборных интересов, и в него не входит обмен удерживаемых лиц», — пояснил народный избранник.

Чтобы «сшить» Украину, вернуть Донбасс в Украину и Украину на Донбасс, следует обратиться к стратегии переговорного процесса Медведчука, воспользоваться его возможностями как единственного коммуникатора с Кремлем, уверен Нимченко.

«К сожалению, украинские политики так увлечены предстоящими выборами, что даже освобождение удерживаемых лиц становится поводом для пиара. Амбиции власти, ее стремление любой ценой сохранить свои позиции и после «перезагрузки» ― предстоящих выборов ― «отодвинули» как минимум до весны вопрос восстановления мира в Украине», — подытожил Василий Нимченко.