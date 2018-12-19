Блогер Андрей Миселюк анализирует слова Порошенко о роли Виктора Медведчука в коммуникации на уровне первых лиц Украины и РФ, прозвучавшие во время пресс-конференции президента Украины.

«После нескольких лет отрицания очевидного факта того, что Медведчук в Минске – это практически единственная возможность для президента Порошенко иметь прямой контакт со своим коллегой в Кремле, глава украинского государства назвал вещи своими именами», - констатировал Миселюк.

«Отвечая на вопрос о том, какова сейчас роль одного из лидеров партии «За жизнь» Виктора Медведчука в освобождении пленных, Порошенко заявил: «Мы все всё понимаем. Де-факто Медведчук является представителем Путина на переговорахв Минске. И Медведчук является единственным источником, каналом для донесения его позиции», - цитирует блогер слова президента Украины.

Миселюк подчеркивает, что последние несколько месяцев наблюдается активизация Виктора Медведчука в публичной политике.

«Вернувшись, он занялся практической работой по координации выступления пророссийеских политиков на выборах следующего года. И эта работа уже приносит первые результаты», - блогер имеет в виду создание оппозиционной партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» и выдвижение единого кандидата от оппозиции в лице Юрия Бойко.

Блогер напоминает слова Владимира Путина, что в Кремле «будут вести диалог уже с новым руководством Украины. Вместе с тем, Андрей Миселюк прогнозирует, что независимо от результатов выборов Виктор Медведчук снова будет работать в качестве переговорщика №1 между президентами Украины и России.

«Если же президент на Банковой вопреки надеждам Кремля не поменяется, Медведчук сможет вернуться к своей привычной роли коммуникатора между президентами двух стран», - прогнозирует Андрей Миселюк.