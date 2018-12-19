Идеологом оппозиции, объединяющим оппозиционные силы в Украине в связи с президентскими и парламентскими выборами, назвала Виктора Медведчука крупнейшая французская газета La Croix.

Виктор Медведчук пытается закулисно объединить оппозицию в связи с президентскими и парламентскими выборами. Об этом написали французские журналисты в своем материале «Виктор Медведчук, друг Путина в Украине» после встречи с политиком в его киевском офисе.

Издание отметило, что Медведчук, как один из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь», апеллирует к своим соотечественникам, которые разделяют его точку зрения о НАТО и России — «меньшинству, которое сегодня молчит и которое он оценивает в 30‒35% населения страны».

«Именно к ним Медведчук намерен обратиться во время президентских и парламентских выборов 2019 года через новую коалицию «Оппозиционная платформа — За жизнь», в которой он является одним из лидеров», — написала La Croix.

Также французская газета отметила «близость Медведчука к кремлевскому лидеру».

«У меня есть отношения с российскими лидерами, и я использую эти отношения в интересах Украины. И я единственный, кто может сделать это таким образом, что объясняет, почему Петр Порошенко обратился ко мне. Пока речь идет об освобождении пленных или о мире на Донбассе, я буду с ним это обсуждать и делать. Но по остальным вопросам у нас разные точки зрения», — сказал Медведчук французским журналистам.

La Croix также отметила, что Медведчук отстаивает необходимость федеративного устройства Украины, выступает за широкую автономию для Донбасса и «хочет отказа от НАТО».

«Если он не выступает сегодня за вступление в Евразийский союз, он борется за «восстановление экономических отношений с Россией при продолжении сотрудничества с Евросоюзом, когда это выгодно», — говорится в материале La Croix.