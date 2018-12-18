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Политический эксперт Алексей Калиниченко в своем блоге рассказывает о подноготной скандального заявления Евгения Мураева, который в прямом эфире ТВ сделал публичный донос на оппозиционного политика Виктора Медведчука (председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь»).

«Очень знакомая риторика. Все эти обращения в СБУ с рассуждениями о «пятой колонне» во главе которой якобы стоит Медведчук, СТОПРЕВАНШЕ  и т.д. — это почерк «Народного фронта», - так Калиниченко прокомментировал скандальное заявление Евгения Мураева.

Калиниченко поясняет, что после серии проигранных судов первые лица «Народного фронта» сами опасаются озвучивать нападки на Медведчука, поэтому поручили задачу своему новому соратнику в лице Мураева.    

«Которым в Вашингтоне спускают разнарядку по атакам на «агентов Путина», но которые после очередного суда, обязывающего полицию или прокуратуру открыть уголовное дело против них, не очень хотят влезать в юридический клинч с Медведчуком. Чревато последствиями, особенно в будущем, когда Парубий и компания пополнят ряды безработных политиков», - разъяснил блогер.

Калиниченко напомнил давнюю воровскую традицию, когда за переход на другую сторону от перебежчика требуют исполнить какое-либо грязное поручение, чтобы ему не было дороги назад.

«А тут их команду усилили новым игроком – Мураевым, который по старой традиции должен подкрепить переход в противоположный лагерь беспрекословным выполнением какого-то грязного поручения. После чего обратной дороги для него уже не будет.

 Вот и ходит Мураев… на пожалованном ему телеканале, озвучивает темники «Народного фронта», пока вывод такой. Разумеется, под внимательно-одобрительным взглядом из Администрации Президента», - конкретизирует блогер.

Калиниченко утверждает, что АП с самого начала рассматривала Мураева и его политический проект как «допустимые потери», поэтому потеряет к нему интерес, после того, как политик окончательно дискредитирует себя.

«Правда, этот взгляд быстро станет безразличным, когда Мураеву «прилетит ответка». Думаю, ждать этого недолго. В АП Мураев с самого начала проходил по графе «допустимые политические потери» (Военный термин. Потери, при которых поставленная боевая задача всё-таки может быть выполнена, - Ред.), а в «Народном фронте» для него места не найдут – их корабль тонет и для самих шлюпок не хватает», - характеризует ситуацию блогер.

 «А жаль… перспективный политик, был», - резюмировал Калиниченко.
ForUm

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