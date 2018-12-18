Кроме Виктора Медведчука, нет другого человека, который мог бы напрямую общаться с Путиным. И более 480 граждан только с одной стороны, вернувшихся домой — заслуга лично Виктора Медведчука, заявил в эфире «112 Украина» народный депутат Украины, представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич. Политик также прокомментировал ситуацию вокруг реализации политической части Минских соглашений и напомнил о плане мирного урегулирования на Донбассе.

«Что касается оценки президентом Порошенко деятельности Медведчука, то она очевидна: просто нет такого человека, который мог бы напрямую общаться с Путиным. И более 480 наших граждан только с одной стороны, которые возвращены домой, — заслуга лично Виктора Медведчука, и с этим никто не спорит. Что касается сегодняшней ситуации. Виктор Владимирович готов был предложить несколько вариантов обмена в Минске – «всех установленных на всех установленных», всех, кого уже определили и кого нашли возможность поменять», — сообщил он.

Народный депутат напомнил, что последний обмен состоялся в декабре 2017 года после того, как Виктор Медведчук в Москве обратился к Его Святейшеству патриарху Кириллу и президенту РФ Путину с просьбой оказать содействие в обмене.

«Это стало возможным, потому что есть желание освобождать людей. С другой стороны, если хочется кого-то обвинять и искать виноватых, то конечно, результата ожидать не приходится. Минский процесс – это не только мероприятия по отводу различных вооружений. Минский процесс – безальтернативный, но это еще и процесс политический. Но украинская власть не желает реализовать политическую часть этих соглашений, ее это не интересует. Этой власти не нужен мир, ведь очень удобно воровать и всё списывать на войну — а это уже мародерство! Я считаю, что Минские соглашения должны быть реализованы», — сказал Нестор Шуфрич.

Народный избранник также опроверг предположение о возможности существования других каналов коммуникации с руководством РФ в среде оппозиционных сил, кроме Медведчука.

«Я понимаю, что вы намекаете и на наших коллег из «Оппоблока», реализовавших в субботу (15 декабря — Ред.) окончательный раскол, хотя мы надеялись на то, что выступим единой командой. Власть сегодня заинтересована поддерживать тех, кто несет раскол в единство настоящих оппозиционных сил. Как можно быть оппозиционным политиком, например, Мураеву, и в то же время ходить в Администрацию президента – и точно не по вопросам освобождения удерживаемых лиц! Я уверен: наши граждане разберутся, кто реально может принести мир в страну и реально имеет возможность вести переговоры по восстановлению мира в Украине. Нравится это кому-то или нет, но кроме политиков, представленных в «Оппозиционной платформе — За жизнь», больше ни у кого нет реального плана мирного урегулирования. Мы стояли у фундамента мирных соглашений и всех перемирий, и мы точно знаем, как вернуть в Украину мир», — подчеркнул Нестор Шуфрич.