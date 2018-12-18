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Заявление президента Порошенко о том, что единственным каналом общения с Кремлем остается Виктор Медведчук, с одной стороны, повышает роль Медведчука, с другой — является признанием полного провала украинской дипломатии, заявил в эфире NewsOne политолог Руслан Бортник.

По словам Бортника, отсутствие коммуникации Администрации президента и МИДа в вопросах работы минских подгрупп — это поражение украинской власти во внешней политике.

«С одной стороны, такие заявления президента повышают роль Медведчука, с другой стороны, — это признание кризиса украинской дипломатии. Если сегодня остался единственный канал коммуникации, и нет никакого диалога Администрации президента в рамках Минских подгрупп, МИД, то это можно считать провалом дипломатии. Это поражение внешней политики, хотя такие заявления из уст президента, безусловно, на руку тому же Виктору Медведчуку», — подчеркнул политолог.

Напомним, на пресс-конференции президент Порошенко, отвечая на вопрос о роли Виктора Медведчука, заявил о том, что переговорный канал во главе с Медведчуком остается последним, единственным каналом связи с Кремлем.

«И если стоит вопрос перед президентом Порошенко, что он должен встречаться и готовить любые предложения, которые помогут вернуть наших ребят домой, независимо от того, это заложники на оккупированной территории или политические узники, я буду это делать — буду встречаться. И все всё понимают…», — сказал Порошенко.
ForUm

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