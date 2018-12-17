Если переговорный канал по линии Порошенко–Путин не работает, в процесс необходимо включить человека, который напрямую связан с президентами Украины и России — Виктора Медведчука. К тому же, происходящее в Трехсторонней контактной группе свидетельствует о том, что без Медведчука участники рабочих встреч в Минске не могут договориться, а удерживаемые лица — вернуться домой. На эти проблемы в эфире NewsOne обратили внимание политтехнолог Олег Постернак и военный эксперт Юрий Дудкин.

По мнению Постренака, ни для кого не секрет, что заседания Минской контактной группы — «это бутафория и халтура, которая в данный момент не имеет КПД».

«Эта группа не может освободить украинских заложников. Кто может их освободить? Очевидно, что человек, который сейчас на прямую связан и с Порошенко, и с Путиным, — это Медведчук. Вопрос в том, насколько переговорная линия Порошенко–Путин сейчас, в условиях международного давления, может способствовать обмену. Ведь в Украине есть граждане РФ, которых обвиняют в организации диверсий и т.д. и которых можно было бы обменять на украинцев. Эта линия не работает, поэтому нужно участие Медведчука. Иначе освобождать удерживаемых лиц будет уже после апреля новый президент», — считает Олег Постренак.

О том, что переговорный процесс по обмену резко замедлился после того как его негласно оставил Виктор Медведчук, заявил Юрий Дудкин.

«На себя обязанности сейчас взяла Ирина Геращенко, и что? Где результаты? Три заседания по обмену уже было сорвано, если я не ошибаюсь. Они превращаются в какую-то митинговую вакханалию, а ведь на этих переговорах так не должно быть. Там все равны — и представители ОРДЛО, и представители Украины, и международные посредники. И за столом переговоров должны быть взаимные компромиссы. Но когда рабочие встречи превращаются в митинги, результата не будет», — подчеркнул эксперт.

Напомним, спецпредставитель Украины по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Виктор Медведчук на протяжении ряда лет считается главным коммуникатором между Украиной и РФ. На сегодняшний день он освободил более тысячи человек с обеих сторон, только на территорию Украины удалось вернуть 481 человек, самая известная из них – Надежда Савченко.