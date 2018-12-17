также в разделеПолитика
New Europe: Медведчук резко увеличил свое политическое влияние 32
«Он сам все придумал»: Гройсман ответил на слова Лаврова о «провокациях» возле Крыма 22
У Путина отреагировали на создание в Украине единой церкви 104
ЕС отправит в Украину миссию по оценке последствий агрессии РФ на Азове 27
Лавров: Признав «ЛНР» и «ДНР», РФ потеряет остальную Украину 88
Парубий пригласил Варфоломея выступить в Раде 20
Министр экономики Германии: «Северный поток-2» должен сохранить интересы Украины 29
Президент поручил проверить госслужащих, имеющих родственников в Крыму 74
Порошенко: Путин не желает освобождать пленных украинцев 39
Порошенко назвал условие продления военного положения 327
Президент настаивает, чтобы ВР закрепила в Конституции курс в ЕС и НАТО уже в феврале 14
Порошенко: Томос об автокефалии будет торжественно вручен на Сочельник 33
Медведчук: Украинская православная церковь была, есть и остается единственной канонической церковью в Украине 145
Епифаний: Главным храмом ПЦУ будет Михайловский Златоверхий собор 73
Президент: Государство не будет вмешиваться в деятельность церкви 69
Порошенко: Это день окончательного обретения независимости от РФ 57
На съезде Оппозиционного блока определили Вилкула кандидатом в президенты 563
Состоялся съезд Оппозиционного блока 485

Если переговорный канал по линии Порошенко–Путин не работает, в процесс необходимо включить человека, который напрямую связан с президентами Украины и России — Виктора Медведчука. К тому же, происходящее в Трехсторонней контактной группе свидетельствует о том, что без Медведчука участники рабочих встреч в Минске не могут договориться, а удерживаемые лица — вернуться домой. На эти проблемы в эфире NewsOne обратили внимание политтехнолог Олег Постернак и военный эксперт Юрий Дудкин.

По мнению Постренака, ни для кого не секрет, что заседания Минской контактной группы — «это бутафория и халтура, которая в данный момент не имеет КПД».

«Эта группа не может освободить украинских заложников. Кто может их освободить? Очевидно, что человек, который сейчас на прямую связан и с Порошенко, и с Путиным, —  это Медведчук. Вопрос в том, насколько переговорная линия Порошенко–Путин сейчас, в условиях международного давления, может способствовать обмену. Ведь в Украине есть граждане РФ, которых обвиняют в организации диверсий и т.д. и которых можно было бы обменять на украинцев. Эта линия не работает, поэтому нужно участие Медведчука. Иначе освобождать удерживаемых лиц будет уже после апреля новый президент», — считает Олег Постренак. 

О том, что переговорный процесс по обмену резко замедлился после того как его негласно оставил Виктор Медведчук, заявил Юрий Дудкин.

«На себя обязанности сейчас взяла Ирина Геращенко, и что? Где результаты? Три заседания по обмену уже было сорвано, если я не ошибаюсь. Они превращаются в какую-то митинговую вакханалию, а ведь на этих переговорах так не должно быть. Там все равны — и представители ОРДЛО, и представители Украины, и международные посредники. И за столом переговоров должны быть взаимные компромиссы. Но когда рабочие встречи превращаются в митинги, результата не будет», — подчеркнул эксперт.

Напомним, спецпредставитель Украины по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Виктор Медведчук на протяжении ряда лет считается главным коммуникатором между Украиной и РФ. На сегодняшний день он освободил более тысячи человек с обеих сторон, только на территорию Украины удалось вернуть 481 человек, самая известная из них – Надежда Савченко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2299 грн.
32
Теги