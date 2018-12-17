Впервые после Оранжевой революции 2004 года Медведчук резко увеличил свое политическое влияние и вернулся к публичной политике. Кроме того, в начале 2018-го этого года союзники Медведчука получили контроль над тремя телеканалами — «112 Украина», NewsOne и ZIK. Об этом пишет англоязычный еженедельник New Europe, который издается в Брюсселе.

Издание информирует читателей о том, что «правая рука Путина в Украине Виктор Медведчук является близким партнером Порошенко, с тех пор как последний был членом Социал-демократической партии Украины Медведчука в 1998 году».

«При Порошенко Медведчук резко увеличил свое политическое влияние и вернулся к публичной политике впервые после Оранжевой революции 2004 года. В начале 2018-го этого года союзники Медведчука получили контроль над тремя телеканалами — «112 Украина», NewsOne и ZIK», — пишет New Europe.

Как известно, ежедневная французская газета La Croix, журналисты которой встретились с Виктором Медведчуком в его киевском офисе, на днях опубликовала интервью с политиком, в котором сообщила о том, что «Медведчук сегодня — единственный украинский политик, имеющий прямой и регулярный доступ к российскому лидеру.

«Моя последняя встреча датируется началом месяца. Мы обсуждали вопросы, которые интересуют Украину, но мы также можем говорить о личных вещах», — сказал Медведчук репортерам La Croix.

В интервью La Croix Медведчук подчеркнул, что свои отношения с российскими лидерами он использует в интересах Украины.

«И я единственный, кто может сделать это таким образом, что объясняет, почему Петр Порошенко обратился ко мне. Пока речь идет об освобождении пленных или о мире на Донбассе, я буду с ним это обсуждать и делать. Но по остальным вопросам у нас разные точки зрения», — процитировала Виктора Медведчука La Croix.