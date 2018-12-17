В ответе Порошенко на вопрос о роли Медведчука видны не только попытки «перебросить» на Путина вопрос участия в переговорах Медведчука, которому сам же президент и дал мандат на их ведение, но и четкое свидетельство того, что переговорный канал во главе с Медведчуком функционирует и остается последним каналом связи с Кремлем. Об этом по итогам пресс-конференции украинского президента написал политолог Петр Олещук на своей странице в Facebook.

Политолог напомнил, как президент ответил на вопрос о роли Медведчука.

«Мы все понимаем, де-факто Медведчук на этих переговорах является представителем Путина (вздыхает) и единственным, возможно, источником, каналом для донесения информации. И если стоит вопрос перед президентом Порошенко, что он должен встречаться и готовить любые предложения, которые помогут вернуть наших ребят домой, независимо от того, это заложники на оккупированной территории или политические узники, я буду это делать — буду встречаться. И все всё понимают…» — сказал Порошенко.

Интересными, по мнению Олещука, в этом ответе являются два момента.

«Во-первых, это попытка «перебросить» вопрос участия Медведчука в переговорном процессе исключительно на Путина, хотя именно Порошенко дал ему мандат на ведение переговоров и особый статус для реализации этого мандата. Очевидным является то, что все это делал не Путин, а сам Порошенко. Во-вторых, все эти заявления в стиле «ну вы понимаете» свидетельствуют о том, что переговорный канал во главе с Медведчуком функционирует. Более того, как признает Порошенко, Медведчук остался последним каналом для связи с Кремлем, поскольку Путин «вне зоны» для Порошенко. И сейчас именно Медведчук будет решать, какие слова Порошенко пересказывать президенту РФ, а что — не нужно. Как говорит Петр Алексеевич, «все всё понимают». Потому и вздыхает Порошенко, что и он это хорошо понимает», — подчеркнул политолог.

Учитывая ситуацию с пленением украинских моряков, Порошенко должен их освободить, иначе это станет пятном на его репутации, которые политические оппоненты (прежде всего Тимошенко) будут использовать против него, считает Олещук.

«При этом президент понимает, что никакого освобождения моряков не будет, если в процессе не будет фигурировать Медведчук. Итак, вот этим «вы понимаете» он (Порошенко. — Ред.), очевидно, готовит к этому общественность», — подытожил политолог.