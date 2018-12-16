«Среди тех направлений, развитию которых должно содействовать государство, призванное консолидировать украинскую нацию, нет религии», — заявил представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук, комментируя состоявшийся в Киеве так называемый объединительный собор.

По словам политика, власть, «вмешиваясь в дела церкви, навязывая догматическое толкование – какая из церквей является правильной, а какая нет, нарушает статью 11 Основного Закона», согласно которой «Государство содействует консолидации и развитию украинской нации, ее исторического сознания, традиций и культуры, а также развитию этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины».

«Обращаю особое внимание, что среди тех направлений, развитию которых должно содействовать государство, призванное консолидировать украинскую нацию, нет религии, но развивать право на религиозную самобытность государство обязано!» — подчеркнул Медведчук.

Политик считает «так называемый объединительный собор, состоявшийся по инициативе украинской власти и подготовленный константинопольскими экзархами, – не более чем очередная авантюра власти, которая самым циничным образом нарушает Конституцию Украины и посягает на гарантированные Основным Законом права и свободы граждан – прихожан Украинской Православной Церкви».

«Утопическая идея объединения украинской церкви путем ее раскола может привести к внутригосударственному религиозному противостоянию. Действия власти не только ведут к ущемлению прав прихожан Украинской Православной Церкви, но и противоречат Конституции Украины, а именно – части 3 статьи 35, которая гласит: «Церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства… Никакая религия не может быть признана государством как обязательная», — отметил В.Медведчук.

Такая политика власти, напомнил он, уже дала свои плоды: вместо объединения – раскол, вместо единства – новый виток противостояния.

«Это полностью укладывается в стратегию «партии войны» – политиков, для которых вера и церковь стали средством политтехнологий. Но большинство украинцев думают иначе. Для меня, как и для миллионов моих соотечественников, Украинская Православная Церковь была, есть и остается единственной канонической церковью в Украине, а Конституция Украины – Основным Законом, определяющим права и обязанности как граждан, так и власти», — подытожил Медведчук.