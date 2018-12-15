Для кандидата в президенты Юрия Бойко специально покупают социологов, что бы сложилась картина, будто он имеет все шансы на выход во второй тур.

5 декабря партия «Оппозиционный блок» очистится от всех, кто решил связать себя с кумом Путина Медведчуком. Вероятно, сработал инстинкт самосохранения. Об этом в аналитическом материале издания «Деловая столица» пишет политический обозреватель Юрий Вишневский.

По мнению автора статьи, декабрь – неподходящее время для партийных съездов. «В самом деле, это последний месяц перед официальным началом предвыборной кампании. Чтобы выдвинуть своего кандидата на президентский пост, придется собираться еще раз в январе. Тем не менее на 15 декабря назначен съезд партии «Оппозиционный блок». И возможно, там даже будет названа фамилия будущего кандидата от партии. Но главная задача партсъезда совершенно в другом – быстро и эффективно очистить «Оппоблок» от сторонников Медведчука», – уверен Вишневский, сообщает kp.ua.

По его мнению, через месяц, на январском съезде, где будет выдвигаться кандидат в президенты, партия уже предстанет как единая команда, готовая слаженно выступить на всех предстоящих выборах – президентских, затем парламентских. Источники «ДС» называют трех возможных претендентов на пост президента от партии: это Александр Вилкул, Борис Колесников и Вадим Новинский.

В материале также сделан акцент на прокремлевском политике Викторе Медведчуке, который спонсирует социологические исследования с целью ввести в заблуждение избирателей и показать откровенно ложную «поддержку» пропутинского Медведчука. «КМИС, давно известный сотрудничеством с Медведчуком, обнародовал результаты соцопроса, проведенного с 23 ноября по 3 декабря «по заказу клиента». Не будем пересказывать все эти смешные цифры, полученные, подчеркнем лишний раз, «по заказу клиента». Если учитывать только тех опрошенных, кто уже определился с выбором, то 11,3% готовы поддержать партию «Оппозиционная платформа – За життя», 4,1% – партию «Наши», 2% – партию «Оппозиционный блок». А на президентских выборах Бойко наберет 11%, Мураев – 4,1%, кандидат от «Оппоблока» – в пределах статистической погрешности», – говорится в статье издания «Деловая столица».

Автор материала подчеркивает, что, заполучив цифры псевдоисследования, фирташевцы тут же принялись использовать их для убеждения парторганизаций «Оппоблока» в том, что из трех вышеупомянутых партий только «Оппозиционная платформа – За життя» наверняка преодолеет барьер и попадет в парламент, а у «Оппоблока» вообще нет шансов.

«Собственно, это можно считать тестом на сообразительность для местных «оппоблоковцев». Одни из них поверили смешным цифрам. Другие сообразили, что люди типа Колесникова явно не дураки и наверняка не случайно отказались от якобы «заманчивого предложения», а наоборот, стараются сейчас быть подальше от всего, что пахнет Медведчуком», – отмечает автор статьи.

Как ранее сообщалось, на съезде партии «Оппозиционный блок» 15 декабря будет обсуждаться сложившаяся ситуация, связанная с выходом из «Оппозиционного блока» депутатов Юрия Бойко и Сергея Левочкина, а на втором съезде в январе будет выдвинут единый кандидат от партии для участия в президентских выборах. Об этом заявил народный депутат, руководитель фракции «Оппозиционного блока» в парламенте Вадим Новинский на собрании «Оппозиционного блока».