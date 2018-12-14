«В Украине олигарха Медведчука считают человеком Путина, связывающим свой дискурс с дискурсом российского правительства и неутомимо призывающим к сближению с Россией. Медведчук, фигура из пророссийского лагеря, пытается закулисно объединить оппозицию в связи с президентскими и парламентскими выборами». Ежедневная французская газета La Croix опубликовала статью, посвященную Виктору Медведчуку, встретившись с политиком в его киевском офисе.

Медведчук «защищает «создание федеративного государства», выступает за широкую «автономию» для Донбасса и хочет отказа от НАТО, сообщило издание.

«Если он не выступает сегодня за вступление в Евразийский союз, он борется за «восстановление экономических отношений с Россией при продолжении сотрудничества с Евросоюзом, когда это выгодно»», — говорится в материале La Croix.

Журналисты французского издания также задали политику вопрос «о роли России на сепаратистских территориях Украины».

«Они могут повлиять на некоторые решения, которые принимаются в Донецке и Луганске», — цитирует La Croix Медведчука.

Также политик считает, что изменил мнение Владимира Путина о том, что Украина и Россия — это один и тот же народ, сообщила газета.

«Мы говорили об этом после того, как он это сказал. Я думаю, что это два разных народа, и я думаю, что он приблизился к моей точке зрения», — сказал Медведчук французским журналистам.

Издание считает, что близость оппозиционного украинского политика к кремлевскому лидеру «делает его «предателем» для многих украинских патриотов, которые ненавидят его и не раз пытались ворваться в его офисы».

«Официальные лица просили о его депортации после недавнего столкновения с Россией в Азовском море», — сообщила читателям La Croix.

Называя Медведчука фигурой из пророссийского лагеря, La Croix также сообщила, что политик «пытается закулисно объединить оппозицию в связи с президентскими и парламентскими выборами».

«Медведчук обращается к своим соотечественникам, разделяющим его точку зрения о НАТО и России — меньшинству, которое сегодня молчит и которое он оценивает в 30‒35% населения страны. Именно к ним он намерен обратиться во время президентских и парламентских выборов 2019 года через новую коалицию «Оппозиционная платформа — За жизнь», в которой он — один из лидеров», — резюмировала La Croix.