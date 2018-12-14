Политический обозреватель Ирина Гаврилова в своем блоге анализирует результаты свежего соцопроса КМИС, зафиксировавшего рейтинги кандидатов в президенты и партий.

Гаврилова обращает внимание, что социология подтвердила верность предвыборной стратегии Виктора Медведчука.

«Если же брать по стране в целом, то рейтинг Порошенко – 6, 5 %. Это говорит о том, что власть не заинтересована в высокой явке, потому что придет протестный избиратель, который точно не будет голосовать за «второй срок». Вместо этого, 80% избирателей, заявивших, что власть завела страну не туда, готовы поддержать оппозиционного ставленника», - анализирует журналист результаты опроса.

Опрос КМИС показал хорошую динамику и Бойко, и «Оппозиционной платформы - «За життя», обращает внимание Гаврилова.

«Что будет делать власть в таком случае? Естественно, дробить протестный лагерь, запуская технических кандидатов. Особенно после того, как социология подтвердила верность предвыборной стратегии, которую предложил Виктор Медведчук: дать людям идеологию, которая востребована – объединить политиков и партии вокруг идеологии – выдвинуть единого кандидата от «Оппозиционной платформы – За життя». Опрос КМИСа – первый после объединения и выдвижения Бойко показал: за экс-вице-премьера готовы голосовать 11% украинцев. Хорошая динамика и у «Оппозиционной платформы – За життя» - 6, 3 %», -

Гаврилова подчеркивает - по сравнению с Медведчуком, который предлагает людям понятную идеологию, группа Ахметова не смогла сформулировать никакой внятной программы.

«Дело в том, что Медведчук предлагает понятную идеологию (мир на Донбассе, нормальные отношения с Россией, отказ от НАТО, где все равно Украину никто не ждет), а «донецкая группа» самого богатого человека в Украине имеет весьма расплывчатую и невнятную программу, которая никак не может «удовлетворить» миллионы жителей Украины, критически настроенных к действующей правящей верхушке», - констатирует журналист.

Гаврилова поясняет поведение Ахметова и его соратников тем, что они работают на интересы действующего президента Петра Порошенко. Кроме того, напоминает политический обозреватель, олигарх последние несколько лет финансирует политический проект Олега Ляшко.

«А это значит, что «ахметовские» играют на интересы Порошенко, впрочем, деловые интересы Рината Леонидовича и Петра Алексеевича давно не являются ни для кого секретом. Особенно если учесть, что все эти годы Ахметов раскручивал не реально оппозиционного кандидата, а вкладывал деньги в пиар главного радикала Ляшко», - напоминает политический обозреватель.

По мнению Гавриловой, анализ социологии показывает, что «настоящий кандидат Ахметова – это Порошенко, именно на его победу и работают люди и медиа-ресурсы олигарха». Еще один технический кандидат от власти - это Евгений Мураев, чья задача - оттягивать голоса у оппозиции.

«Наконец, 2, 3 % Евгения Мураева – это тоже несомненный успех власти, которая жизненно заинтересована в расколе оппозиции, поэтому бросила на «наших» все наличные силы (и просто наличные)», - поясняет политический обозреватель Ирина Гаврилова.