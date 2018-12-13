«В Украине олигарха Медведчука считают человеком Путина, связывающим свой дискурс с дискурсом российского правительства и неутомимо призывающим к сближению с Россией. Основы доверия и дружбы между двумя людьми примерно одного возраста были заложены в начале 2000-х годов. Сегодня Медведчук — единственный украинский политик, имеющий прямой и регулярный доступ к российскому лидеру». Об этом идет речь в материале ежедневной французской газеты La Croix, журналисты которой встретились с Виктором Медведчуком в Киеве для интервью.

«Худое лицо, стройное тело, вылепленное ежедневными часами силовых тренировок: 64-летний Виктор Медведчук разделяет вкусы — спорт и здоровый образ жизни — главы Кремля, который является крестным отцом его дочери», — так описывает политика ежедневная французская газета.

Сегодня Медведчук — единственный украинский политик, имеющий прямой и регулярный доступ к российскому лидеру, пишет La Croix

«Моя последняя встреча датируется началом месяца. Мы обсуждали вопросы, которые интересуют Украину, но мы также можем говорить о личных вещах», — сказал Медведчук репортерам La Croix.

Основы доверия и дружбы между двумя людьми примерно одного возраста были заложены в начале 2000-х годов, напоминает издание.

«Виктор Медведчук был тогда главой Администрации президента Леонида Кучмы и часто обсуждал дела Украины с российским лидером. Прекрасно осведомленный российский журналист Михаил Зыгарь в своей книге «Вся кремлевская рать» рассказывает, что Владимир Путин любил останавливаться на даче украинского миллиардера во время своего пребывания в Крыму. После отставки Виктор Медведчук посвятил себя бизнесу — у него есть акции в различных энергетических компаниях, и вновь вышел на передний план под прикрытием войны на Востоке Украины. В 2015 году он был назначен представителем Украины на минских переговорах, отвечал за переговоры о пленных между Киевом и сепаратистскими группировками. Владимир Путин мог бы сам его рекомендовать, хотя Медведчук этого никогда не подтверждал», — говорится в статье.

В интервью La Croix Медведчук сказал, что свои отношения с российскими лидерами он использует в интересах Украины.

«И я единственный, кто может сделать это таким образом, что объясняет, почему Петр Порошенко обратился ко мне. Пока речь идет об освобождении пленных или о мире на Донбассе, я буду с ним это обсуждать и делать. Но по остальным вопросам у нас разные точки зрения», — сказал Медведчук французским журналистам.