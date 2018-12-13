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Из России решили депортировать скандальную украинскую журналистку Елену Бойко, которая нарушила правила пребывания на территории страны-агрессора. 

Соответствующее решение принял Преображенский суд Москвы, сообщает УНИАН.

Он признал ее виновной нарушении правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания и назначил ей административное взыскание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы РФ.

В Украине Бойко подозревают по статьям «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «государственная измена».

В России она известна своими выступлениями с критикой действующей украинской власти на ток-шоу пропагандистских телеканалов.
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