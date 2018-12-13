Дав понять, что не поддержит Бойко как кандидата на пост президента Украины, Ахметов спровоцировал раскол «Оппозиционного блока» и выступил против прокремлевского олигарха Виктора Медведчука. Об этом, описывая предвыборную борьбу в Украине, сообщил британский еженедельник The Spectator.

Издание считает, что «на восточных границах Европы назревают проблемы». Порошенко идет в марте на переизбрание, «однако с рейтингами в районе 15% у него мало шансов на победу без объединяющего нацию конфликта, который нужен, чтобы повысить его авторитет».

«Порошенко руководит хаотичной и коррумпированной бюрократией, которая, хотя и не столь эффектно клептократична, как при его предшественнике Викторе Януковиче, тем не менее, занимает жалкое 130-е место среди 180 стран в Индексе восприятия коррупции Transparency International», — говорится в статье.

Автор материала считает, что правительство Порошенко «оказалось бессильно контролировать нерегулярные ультранационалистические боевые формирования, такие как батальон «Азов»«.

«Полевые командиры и солдаты, одетые в самодельную униформу и вооруженные автоматами Калашникова, бездельничают в киевских барах, их джипы беспорядочно припаркованы поперек тротуара. Так они открыто демонстрируют презрение к авторитету полиции», — так описывает обстановку в столице Украины The Spectator.

Издание считает, что в условиях войны и экономического упадка «Украина мало что делает для того, чтобы помочь себе».

«События 2014 года помогли объединить украинцев – даже русскоязычных – на основе подлинного чувства государственности. Без Крыма и промосковского населения сепаратистского Донбасса электоральная математика Украины однозначно качнулась в сторону Запада. Но вместо того чтобы реализовать проевропейские, реформистские надежды Майдана, страна по-прежнему пребывает в упадке, а в ее экономике, СМИ и политике доминирует крошечная группа воюющих олигархов», — констатирует The Spectator.

Как и все олигархи Украины, Ахметов также является крупным политическим игроком, пишет издание.

«Он поддерживает пророссийский «Оппозиционный блок», остатки «Партии регионов» Виктора Януковича. В Кремле всегда возлагали большие надежды на то, что Ахметов сумеет организовать возвращение на выборы симпатизирующих Москве кандидатов, хотя фактически шансов на победу у них мало. Но