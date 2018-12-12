В храме Успения Пресвятой Богородицы села Винятинцы Тернопольской области 6 декабря между архиепископом УАПЦ Тихоном Петранюком и прихожанами во главе с настоятелем Иоанном Бойко произошла драка.

Архиепископ УАПЦ Тихон Петранюк / Фото: gazeta-misto.te.ua

Поводом стал Указ о запрете отца Иоанна в служении в УАПЦ, сообщили «20 хвилин». Данный приход два месяца назад сменил юрисдикцию, перейдя из УАПЦ в Киевский патриархат. Этот факт и стал причиной запрета Бойко.

Чтобы зачитать указ, архиерей УАПЦ пришел в храм во время богослужения. Прихожане возмутились его поступком и закрыли перед архиепископом Тихоном двери храма.

Однако угрозы и вызов полиции иерарха не остановили, он вошел в церковь и стал зачитать свой указ. В ответ верующие отобрали у владыки посох, сломали его и бросились в драку.

Протоиерей Иоанн получил в итоге происшествия сотрясение головного мозга и перелом ребер.

Пострадавший подал в ГУ ЧП Тернопольской области заявление о нанесении ему телесных повреждений.

По словам отца Иоанна, он больше двух месяцев находится в подчинении епископу УПЦ КП Павлу Кравчуку. Владыка Павел на ситуацию не отреагировал никак.

«Мы обратились за комментарием к Владыке Павлу. Он пока отказался реагировать на эту ситуацию, хотя подтвердил факт принадлежности прихода Успения Пресвятой Богородицы села Винятинцы Залещицкого района к Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, – сообщили в УАПЦ. – Также Владыка Павел сказал, что соответствующий рапорт был направлен Святейшему Патриарху Филарету».