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«В конце ноября меня пригласили на Радио НВ. Среди прочего, мы обсуждали съезд партии и то, что его нужно провести до 15 декабря. Это – требование областных политсоветов. Мое заявление легло в основу доноса Юрия Бойко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сопредседатель политсовета партии «Оппозиционный блок» Борис Колесников, пишет Главред.

По словам политика, обвинения заключаются в том, что он выступил по радио, а сопредседатель исполкома (Александр Касанюк) подделал документы. Как он может подделать документы, если он отправляет их от своего имени? «С юридической точки зрения, это дело – полный ноль. Все следствие смеется над ним. Никакого отношения к Министерству внутренних дел и к следственному управлению это не имеет», отмечает Колесников.

Он считает, что его  правовой статус в этом деле – свидетель. «Я добавлю: свидетель позора недовыдвинутого кандидата Юрия Бойко. Один из лидеров оппозиции пишет заявление действующей власти (с которой воюет) на своих коллег по оппозиции, чтобы сорвать съезд оппозиционной партии. Это – нонсенс! Такого прецедента в истории Украины еще не было».

Колесников также высказал возмущение по поводу того, что  Бойко с Левочкиным говорят, что его коллеги сотрудничают с властью. «Александр Ефремов находится в тюрьме уже третий год. Вадим Новинский, Александр Вилкул и Михаил Добкин – под следствием. И, при этом, мы сотрудничаем с властью. 
У представителей нынешней власти все «неприличные» места в поцелуях от Бойко и Левочкина!»
Политик уверен, что Бойко пытается дискредитировать Оппозиционный Блок. «Но этим заявлением он похоронил себя, свое настоящее и будущее в политике. С ним никто и никогда не захочет иметь дело. Все будут думать: «Сегодня мы связались с Бойко, а завтра он напишет на нас заявление». Съезд в любом случае будет проведен. Расколоть «Оппозиционный блок» у Бойко не получится. Свою никчемность в политике они поймут.
ForUm

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