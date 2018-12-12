Производительность нардепов определялась как отношение количества представленных проектов законов принятым (являются действующими законами). Временные рамки: четыре года работы Верховной Рады, сообщает пресс-служба КИУ.

Наименее продуктивным депутатом ВР является внефракционный Евгений Мураев. За четыре года он подал 160 проектов законов, ни один из которых не был принят. В списке непродуктивных политиков также члены «Оппозиционного блока» Юрий Солод (поданы 111/принято 0), Александр Вилкул (108/0), Дмитрий Шпенов (81/0) и Дмитрий Колесников (80/0).

Всего в Раде есть 48 политиков, которые до сих пор не стали авторами ни одного принятого закона. Среди них такие известные фамилии как Вадим Рабинович (53/0), Нестор Шуфрич (24/0), Виктор Шевченко (73/0), Сергей Кивалов (34/0), Михаил Добкин (6/0), Андрей Былецкий (43/0), Дмитрий Ярош (12/0).

С другой стороны в Раде есть политики, которые уже стали авторами десятков принятых законов. Наиболее продуктивным депутатом ВР является член фракции БПП Глеб Загорий. За четыре года каждый второй законопроект политика стал законом (подано 53/принято 25).

Среди лидеров депутатских фракций самыми продуктивными являются Артур Герасимов, 32% законопроектов которого стали законами (подан 91/принято 29). На втором месте Максим Бурбак с показателем 26% (118/31), третий Олег Ляшко – 20% (269/54). Далее следуют Олег Березюк - 18% (92/17), Юлия Тимошенко – 8% (102/8) и Вадим Новинский - 0% (15/0).

«Разделение на коалицию и оппозицию является ключевым фактором, влияющим на вероятность принятия депутатского законопроекта. Однако следует учитывать, что даже среди оппозиционных фракций и групп есть сверхпродуктивные депутаты. Так, законами становятся 26% законопроектов Оксаны Корчинской с РПЛ. Это столько же, сколько у председателя «Народного Фронта». Также законами становятся 23% законопроектов Юрия-Богдана Шухевича (СПЧ) и 22% законопроектов Виктора Галасюка (СПЧ) и Алексея Рябчина («Батькивщина»). Поэтому говорить, что оппозиция полностью исключена из процесса принятия решений также некорректно», - подытожил глава КИУ Алексей Кошель.

Во внимание принимались исключительно проекты законов, проекты постановлений не учитывались.