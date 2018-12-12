Польский англоязычный журнал New Eastern Europe, описывая предвыборную ситуацию в Украине, прокомментировал ситуацию вокруг «Оппозиционного блока» после выхода из него значительной части депутатов и их присоединения к «Оппозиционной платформе — За жизнь».

В материале «Меньшее зло всё еще зло? Как Порошенко баллотируется на второй срок» New Eastern Europe прогнозирует, что грядущие «президентские и парламентские выборы в Украине, которые состоятся, соответственно, весной и осенью 2019 года, вероятно, будут самыми жестокими и эмоциональными в истории страны».

«И ставки, и уровень народного недовольства выше, чем когда-либо», — констатирует издание.

По информации New Eastern Europe, «бывшие члены «Партии регионов», помимо активной подготовки к парламентским выборам, «активно готовятся к президентским выборам».

Неспособность отдельных членов «Оппоблока» идти на компромисс и договариваться в рамках нового оппозиционного объединения стала причиной его раскола, считает издание.

«После нескольких раундов напряженных переговоров между заинтересованными сторонами проект потерпел неудачу, что привело к дальнейшему расколу в «Оппозиционном блоке». В конце-концов Бойко присоединился и стал соучредителем «Оппозиционной платформы — За жизнь», которая выдвинула его кандидатуру на пост президента», — говорится в статье.

В такой ситуации никто не знает, кто победит, особенно когда новые кандидаты присоединяются к битве и меняют политическую обстановку, отмечает New Eastern Europe.

«Отныне будут существовать две группы, наследующие капитал «Партии регионов»: группа под управлением Рината Ахметова, которая охватывает остатки «Оппозиционного блока», и группа вокруг «Оппозиционной платформы — За жизнь», на которую значительное влияние оказывает пророссийский политик Виктор Медведчук, притягивающий к себе членов «Оппозиционного блока». Медведчук нацелен на то, чтобы получить большое влияние, мобилизуя электорат востока и юга страны», — говорится в статье.

По мнению автора материала, нас ждут «очень непредсказуемые и критически важные как президентские, так и парламентские выборы».