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Главное следственное управление Национальной полиции Украины внесло в ЕРДР и начало уголовное производство в связи с обращением народного депутата, сопредседателя «Оппоблока» Юрия Бойко о подделке официальных документов партии.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

«Бойко считает, что член политсовета Александр Касянюк совершил уголовное преступление, предусмотренное ст. 170 и ч. 2 ст. 358 УК Украины. Так, он умышленно, вопреки п. 6.1 ст. 6 устава партии, препятствуя ее законной деятельности, издал и направил в региональные организации партии заведомо поддельные документы – письма о недееспособности политсовета «Оппозиционного блока» и проведении 15 декабря съезда партии», - говорится в сообщении.

При этом Касянюк осознавал, что в соответствии с уставом партии решение о проведении съезда принимается исключительно политсоветом, а 12 ноября на заседании такое предложение не принималось.

«Решения политсовета о проведении съезда 15 декабря, на которое ссылается Касянюк, не существует», - заявили в партии.

Там отметили, что устав партии предусматривает только один способ проведения съезда – через решение политсовета, которое принимается большинством в 2/3 голосов и вступает в силу только за подписью двух сопредседателей – Юрия Бойко и Бориса Колесникова.

«Обращения региональных организаций» не является основанием для проведения съезда.
ForUm

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