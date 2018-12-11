Президент Порошенко знает, что договориться об освобождении украинских моряков может только Виктор Медведчук, но не хочет говорить об этом публично, пишет в своем блоге политический обозреватель Александр Фомин.

Так политический обозреватель прокомментировал новость на сайте www.president.gov.ua , что Порошенко обратился к предстоятелю УПЦ митрополиту Онуфрию с просьбой «связаться с Москвой для того, чтобы по линии церкви принять соответствующие меры для того, чтобы вернуть наших».

Вместе с тем, Фомин напоминает, что православные церкви сыграли важную, но вспомогательную роль в деле обмена пленными, который организовал украинский политик Виктор Медведчук.

«Действительно, решающая встреча Виктора Медведчука с Владимиром Путиным состоялась 15 ноября 2017 года в присутствии патриарха Кирилла. Как мы помним, находясь на территории Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, Медведчук обратился к Путину с просьбой повлиять на позицию руководителей ДНР и ЛНР, чтобы они согласились на обмен пленными. Присутствовавший при встрече патриарх Кирилл назвал эту идею «замечательной акцией», - напоминает обозреватель.

В подтверждение своих слов Фомин приводит брифинг 25 декабря 2017 года, когда главы ДНР и ЛНР по итогам переговоров с Медведчуком в резиденции патриарха Московского и всея Руси пообещали, что обмен пленными состоится.

«И патриарх Кирилл присутствовал рядом с Медведчуком во время брифинга 25 декабря 2017 года, когда главы ДНР и ЛНР публично пообещали, что обмен пленными состоится. Именно поэтому 27 декабря 2017 года состоялся самый масштабный обмен пленными между Киевом и Донбассом по формуле «306 на 74» (на практике часть освобожденных отказалась от передачи в ДНР-ЛНР, а еще одна женщина из числа служащих ВСУ решила остаться в Донецке)», - пояснил журналист.

Фомин уверен, что сам президент прекрасно знает, что спасти украинских моряков может только один человек.

«Собственно, сам Порошенко это прямо сказал во время пресс-конференции 31.01.2018, когда назвал Медведчука «самым эффективным переговорщиком», пояснив, что оппозиционный политик имеет прямой выход на президента РФ Владимира Путина», - напомнил политический обозреватель.

«В конечном итоге приходим к выводу, что Порошенко знает, что договориться об освобождении моряков может только Медведчук. Но публично говорить об этом он не хочет, хотя не исключено, что скажет в будущем. А обращение к предстоятелю УПЦ нужно Порошенко, чтобы показать, как президент задействует все возможные каналы, чтобы вызволить украинских моряков», - приходит к выводу политический обозреватель Александр Фомин.