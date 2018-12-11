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По мнению политолога Юлии Комаровой, православная церковь играет фасадную и вспомогательную  роль в переговорах по освобождению пленных. На самом деле ключевым переговорщикам в деле обмена пленными является оппозиционный политик Виктор Медведчук.

Так политолог прокомментировала новость о том, что президент Порошенко обратился за содействием в переговорах по обмену пленными к предстоятелю УПЦ митрополиту Онуфрию. Об этом Комарова заявила в эфире канала 112 Украина.

«Вместе с тем, церковь имеет фасадную, вспомогательную роль. Пока говорится публично на всех площадках, что основными переговорщиками являются церковные иерархи, на самом деле за спиной этих иерархов едет (в Москву. - Ред.) – и уже известно, кто является таким переговорщиком – это Медведчук», - пояснила управляющий партнер компании Concept GR.

Комарова напомнила, как Медведчук в одном из предыдущих интервью предупреждал о рисках ненужной политизации переговоров по Азовскому морю.

«Он еще тогда говорил, что ведет переговоры, как урегулировать проблемные вопросы в Азовском море. И говорил, что чрезмерная политизация этого вопроса как раз и мешает тому, что нет быстрого результата, и непонятным является процесс», - напомнила Комарова.

Что касается переговоров по освобождению пленных, то Комарова считает, что «процесс переговорный идет». Политолог пояснила, что Порошенко накануне выборов не хочет, чтобы оппозиция во главе с Медведчуком получила политические бонусы, поэтому президент публично признался, что обратился за помощью к церковным иерархам.

«А потом, к праздникам, результат переговоров будет приписан церкви. И будет сказано, что силами Московского патриархата удалось освободить пленных. И не нужно будет добавлять бонусы оппозиции», - пояснила политолог, какую комбинацию готовится разыграть власть.
ForUm

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