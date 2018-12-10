Блогер Руслан Веснянко утверждает, что сегодня в Украине есть две оппозиции - прозападная и проукраинская.

«Реакция на инициативу Порошенко не продлевать «большой договор» в очередной раз чётко показала, что сегодня в Украине есть две оппозиции - прозападная, безоговорочно поддерживающая внешнеполитический курс власти, и проукраинская, которая оценивает каждый шаг с точки зрения интересов страны и простых граждан», - поясняет блогер, чем проукраинская оппозиция отличается от прозападной.

По мнению Руслана Веснянко, такие политики как Юлия Тимошенко и Олег Ляшко - это прозападная оппозиция, которая поддерживает любое решение власти, направленное на ухудшение отношений с Россией.

«Такие представители прозападной оппозиции, как партии Юлии Тимошенко, Олега Ляшко и другие, поддерживают каждый шаг власти, нацеленный на разрыв и ухудшение отношений между Украиной и Россией», - поясняет блогер.

Веснянко подчеркивает, что только Виктор Медведчук выступил в защиту миллионов простых украинцев, чьи интересы пострадают из-за прекращения «Большого договора».

«Что касается антизападной оппозиции, то председатель политсовета партии «За жизнь» Виктор Медведчук выступил в защиту миллионов украинцев, чьи интересы пострадают в результате отказа Киева от пролонгации «большого договора», - пишет блогер.

Медведчук выступил в защиту миллионов украинских гастарбайтеров, работающих в России, которые в результате разрыва «большого договора» останутся без защиты.

«В первую очередь, украинских гастарбайтеров, чьи семьи имеют возможность выживать благодаря заработкам в России. Оппозиционный политик назвал такой шаг Киева тяжёлым ударом не только по украинско-российским отношениям, но больше по самой Украине в целом и её гражданам в частности, напомнив, что «Большой договор» гарантирует безопасность и защиту более чем трём миллионам граждан Украины, находящимся на заработках в России. Кроме того, на «большом договоре» базируются около 400 иных соглашений», - цитирует Веснянко оппозиционного политика.

Вместе с тем, Медведчук прогнозирует, что со временем новые власти Украины подпишут с Россией новый договор о дружбе, партнерстве и сотрудничестве.

«Но украинскую «партию войны» не интересует установление мира – им необходимо и выгодно нагнетать военный психоз, антироссийскую истерию и радикальную русофобию. Однако подобная политика совершенно не учитывает тот непреложный факт наличия протяжённой (более 2200 километров) границы между странами, обречёнными быть соседями. Не говоря уже о взаимовыгодных торгово-экономических отношениях, родственных и дружеских связях, общих истории, культуре и религии. Поэтому, предрекает Медведчук, иная украинская власть, осознав всю величину катастрофических последствий для Украины после отказа от пролонгации «Большого договора», со временем будет вынуждена подписать новый», - заключил блогер Руслан Веснянко.