Аппарат Верховной Рады отказал депутатам от «Оппозиционной платформы — За жизнь» В.Нимченко, Н.Шуфричу и Т.Козаку в регистрации проекта постановления об аннулировании решения Верховной Рады Украины от 6 декабря 2018 года о принятии в целом проекта Закона Украины о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Ранее Нестор Шуфрич сообщил о том, что народные депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» подали проект постановления об отмене результатов голосования закона о денонсации в связи с нарушением регламента.

«Это наше право. Мы имеем право потребовать изучить обстоятельства голосования. А там было и кнопкодавство, и многое другие. Кнопкодавство в парламенте уже становится нормой жизни! Поэтому, мы будем требовать объяснения, что произошло и почему так спешат парламентарии», — пояснил Шуфрич.

По его мнению, принятие парламентом закона о прекращении действия Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией свидетельствует о том, что украинская власть не заинтересована в установлении мира на Донбассе и не собирается урегулировать отношения с РФ. Но после выборов новая власть будет вынуждена подписать новый договор с Российской Федерацией, заявил народный избранник в студии NewsOne.

«То, что сегодня делает президент Порошенко, доводит ситуацию до абсурда. Не случайно Виктор Медведчук, назвал разрыв «Большого договора с РФ» выстрелом в голову возможности мирного урегулирования ситуации на Донбассе и прекращения противостояния. И с этим нельзя не согласиться, потому что люди, которые хотят мириться, имея такой базовый документ, его точно сохраняют, понимая, что в будущем этот документ надо использовать для урегулирования отношений», — пояснил депутат-оппозиционер.

Принятый Верховной Радой закон о прекращении действия Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией не улучшит возможности установить нормальные отношения между двумя странами, хотя стОит отделять народы и руководство, считает Шуфрич. Кроме того, после 21 апреля — второго тура президентских выборов в Украине — новая власть будет вынуждена искать возможность подписать новый договор с РФ, уверен нардеп.

«Потому что любая война, любое противостояние, любой конфликт в итоге заканчиваются миром, и этот мир надо оформить», — подчеркнул народный избранник.