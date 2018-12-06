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Совпадение деловых интересов между Кремлем и украинским окружением Петра Порошенко не редкость. Например, можно взглянуть на компании, близкие к бизнесмену Виктору Медведчуку, крестным отцом ребенка которого является Владимир Путин. Материал такого содержания появился в американской The Washington Times. Его автор, украинский журналист Александр Дубинский, озаглавив статью «Прибыльная борьба с Россией», изложил свое видение бизнес-интересов и связей украинского президента.

По мнению автора, несмотря на частое использование Петром Порошенко слов об «окончательном прощании с Российской империей» в патриотических обращениях к армии или речах о конфликте на Донбассе, сам он «не может выиграть это долгое прощание с самой Российской Федерацией».

«Совпадения деловых интересов между Кремлем и украинским окружением Петра Порошенко не редкость. Например, можно взглянуть на компании, близкие к бизнесмену Виктору Медведчуку, который считает Владимира Путина крестным отцом своего ребенка. Он получил контроль над нефтепродуктопроводом «Прикарпатзападтранс» без какого-либо противодействия властей. Дизельное топливо, поставляемое ПАО «Роснефть» через этот трубопровод на украинский рынок, составляет 37% от объемов украинской рынка этого продукта», — утверждает Дубинский.

Также, по информации журналиста, значительно возросло влияние Медведчука в информационном пространстве Украины.

«Господин Медведчук контролирует два основных информационных телеканала в Украине. Это NewsOne и 112.ua», — отметил он.

Ранее крупнейшая французская газета Le Monde писала о том, как в течение многих лет Виктор Медведчук, мускулистый, как и его друг в Кремле, очень умело ведет закулисные договоренности, а также секретные переговоры на стыке бизнеса и политики, открыто отстаивая свою повестку дня. Издание напоминает о родственных связях Медведчука — кума президента РФ Путина, который является крестным отцом дочери украинского политика.

На постсоветском пространстве это подразумевает лояльность и дружбу, выходящие за рамки формальной привязанности, объясняет Le Monde.
ForUm

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