По мнению медиа-эксперта Отара Довженко, в программе «Схемы» Натальи Седлецкой и Михаила Ткача, посвященной связи между Виктором Медведчуком и Петром Порошенко, больше натяжек, чем доказательств.

«Повторяя старый тезис о незаменимости Медведчука, но, не поясняя ее настоящих причин, власть (и Петр Порошенко, в частности) побуждает доискиваться этих причин самостоятельно», - пишет сотрудник грантовой организации Detector.media в статье «Мастера натяжок. Как «Схемы» расследовали союз Порошенко и Медведчука».

Еще одной манипуляцией Довженко называет использование Максима Каменева в качестве «говорящей головы», хотя качество его комментариев не соответствует уровню эксперта.

«Журналист Максим Каменев в сюжете - некий «аватар» Михаила Ткача: он озвучивает субъективные утверждения, которые сам автор не может себе позволить. Пояснения экспертности Каменева в этой теме ограничивается тем, что его титруют как «политического обозревателя». Ладно, он в самом деле писал о Медведчуке. Но большинство вещей, которые журналист «Громадського» сказал в сюжете «Схем», не являются фактами или инсайдерской информацией, а субъективными допущениями аналитика-наблюдателя», - констатирует медиа-эксперт.

Довженко подчеркивает, что авторы программы «Схемы» так и не предоставили никаких свидетельств или «хотя бы намеков на то, что Петр Порошенко имеет общий бизнес или бизнес-интересы с Медведчуком, в расследовании нет».

«Все эти «возможно» и «похоже» имеют приблизительно такое же отношение к журналистским стандартам как легендарное уже «Совпадение? Не думаю» Дмитрия Киселева», - акцентирует Довженко на несоответствии программы «Схемы» журналистским стандартам.

По мнению сотрудника Detector.media, программа «Схемы» переполнена допущениями, догадками, оборотами «похоже» и «возможно» и массой малоценного материала, который не имеет права называться расследованием.

«Огромные промежутки между немногочисленными фактами и доказательствами взаимодействия Медведчука с Порошенко, нарисованной Михаилом Ткачом, заполнены допущениями, догадками, «похоже» и «возможно» … и тому подобным малоценным материалом», - делает вывод Довженко.

В конечном итоге, Довженко приходит к выводу, что из-за натяжек и манипуляций программа «Схемы» не может называться «расследованием».

«В заголовке своего расследования Михаил Ткач спрашивает зрителей: «Сообщники?». Хотя на самом деле правильный вопрос здесь: «Расследование?», - такими словами автор завершает свой текст.