Медведчук — «железная рука» Путина, поставленная в Украине влиять на мозг и решения Порошенко. Сегодня Медведчук выполняет роль тайного вице-президента. Такое мнение в комментарии «Вголос» выразил директор социологической службы «Украинский барометр», политолог Виктор Небоженко, комментируя заявление британского парламентария о возможном влиянии Виктора Медведчука на президента Петра Порошенко.

Украиной сегодня, по словам Небоженко, реально управляют трое людей.

«Наивно думать, что Медведчук сам тут что-то решает. Он — «железная рука» Путина, поставленная в Украине влиять на мозг и на решения Порошенко. То есть, политикой в Украине занимается тройка — Порошенко, Медведчук и Путин», — подчеркнул политолог.

В самом Викторе Медведчуке, по мнению Небоженко, ничего драматического нет.

«Но владея колоссальными полномочиями от Кремля, он, конечно, очень важен для Порошенко. Сегодня он выполняет в Украине роль тайного вице-президента», — уверен эксперт.

Напомним, спецпредставитель Украины по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Виктор Медведчук на протяжении ряда лет считается главным коммуникатором между Украиной и РФ. На сегодняшний день он освободил более тысячи человек с обеих сторон, только на территорию Украины удалось вернуть 481 человек, самая известная из них – Надежда Савченко.