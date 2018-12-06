также в разделеОбщество
В Симферополе задержали журналиста «Крымской Солидарности» 3
Довженко: Авторы программы про Медведчука и Порошенко - мастера натяжек и манипуляций 27
Для Продана не нашлось электронного браслета 9
Главы МИД стран ЕС пригласили Климкина обсудить Керченский кризис 17
Из Украины пытались вывезти комплектующие к Ил-76 37
Курбединова задержали за пост в Facebook 5-летней давности 19
ЦИК и МВД впервые заключили меморандум о сотрудничестве 15
Задержанный в Крыму адвокат защищает украинских моряков 26
Украинских десантников перебросили на наиболее опасные участки границы 566
Порошенко с супругой почтили память погибших украинских воинов 22
Глава ВМС Украины предложил себя в обмен на задержанных РФ моряков 119
Президент наградил военных по случаю Дня ВСУ 23
На Ривенской АЭС учатся вывозить использованное топливо без участия РФ 98
УАПЦ не будет выдвигать своего кандидата на главу новой церкви 57
ООС: Боевики совершили 15 обстрелов, ранив одного военного 14
Украина отмечает день Вооруженных сил 31
«Укрзализныця» запускает маршрут из Киева во Вроцлав 49
Москва пообещала допустить консулов к украинским морякам 17

Медведчук — «железная рука» Путина, поставленная в Украине влиять на мозг и решения Порошенко. Сегодня Медведчук выполняет роль тайного вице-президента. Такое мнение в комментарии «Вголос» выразил директор социологической службы «Украинский барометр», политолог Виктор Небоженко, комментируя заявление британского парламентария о возможном влиянии Виктора Медведчука на президента Петра Порошенко.

Украиной сегодня, по словам Небоженко, реально управляют трое людей.

«Наивно думать, что Медведчук сам тут что-то решает. Он — «железная рука» Путина, поставленная в Украине влиять на мозг и на решения Порошенко. То есть, политикой в Украине занимается тройка — Порошенко, Медведчук и Путин», — подчеркнул политолог.

В самом Викторе Медведчуке, по мнению Небоженко, ничего драматического нет.

«Но владея колоссальными полномочиями от Кремля, он, конечно, очень важен для Порошенко. Сегодня он выполняет в Украине роль тайного вице-президента», — уверен эксперт.

Напомним, спецпредставитель Украины по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Виктор Медведчук на протяжении ряда лет считается главным коммуникатором между Украиной и РФ. На сегодняшний день он освободил более тысячи человек с обеих сторон, только на территорию Украины удалось вернуть 481 человек, самая известная из них – Надежда Савченко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2799 грн.
86
Теги