Журналист Андрей Кравченко поясняет, что с помощью призывов задержать Виктора Медведчука львовский мэр Андрей Садовый надеется спасти свой «мусорный» рейтинг.

По словам журналиста, скандалы с львовским мусором разрушили имидж Садового как «крепкого хозяйственника».

«И вот до выборов еще 4 месяца, а у кандидата Садового серьезные проблемы - и с рейтингом, и с имиджем. Помните, в 2014 году у Садового был имидж «крепкого хозяйственника». Но после всеукраинского сериала о «приключениях львовского мусора», Садовый может смело выбрасывать имидж «крепкого хозяйственника» на мусорку (извините за каламбур)», - поясняет журналист.

По мнению Кравченко, Садовый исполняет роль моськи, лающей на слона, когда предлагает задержать Виктора Медведчука.

«Сейчас все обсуждают, кто и как будет спасать 24 украинских моряков, которые находятся в московском СИЗО. Понятно, что вариантов практически нет - в Минской контактной группе судьбу моряков обсуждать не будут, там обсуждают только пленных, которые подпадают под действие Минских соглашений. Остается только один вариант - это личные контакты Медведчука с Путиным. Савченко, пограничники Марцонь и Дзюбак, масса других примеров показали, что он может решить эту задачу», - поясняет автор.

По словам Кравченко, Садовый повел себя как большинство мелких политиков - решил исполнить роль маленькой, но вредной собачки из басни про «Слона и моську».

«Садовый записал ролик для Youtube, где предложил задержать оппозиционного политика и обменять на моряков. На самом деле, мэр Львова прекрасно знает, что никто его глупости даже слушать не будет. Но его задача - это создать впечатление, будто он крутой патриот, который не боится конфликтовать с самим Медведчуком. Ах, моська, знать она сильна…», - цитирует журналист строки из басни Ивана Крылова «Слон и моська».

Вместе с тем, по мнению Кравченко, призывы Садового показали, что на самом деле ему наплевать на судьбу украинских моряков.

«Но Садовый и компания не учли, насколько неуместно прозвучала его идея именно сейчас. В данный момент все нормальные люди, думают, как помочь морякам, а Садовый предлагает, как помешать главному переговорщику Украины в лице Медведчука. А мэру Львова, выходит, наплевать на судьбу украинских моряков - с помощью такого вот сомнительного пиара он спасает собственный «мусорный рейтинг», - пришел к выводу журналист.

«В общем, роль моськи Садовому не удалась - подвело актерское мастерство», - констатировал журналист Андрей Кравченко.