Политически недальновидной и стратегически провальной назвал представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук инициативу прекратить действие «Большого договора» с Россией.

По мнению политика, прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией нанесет удар не только и не столько по украинско-российским отношениям, сколько по государству Украина и украинским гражданам.

«Во-первых, нормами данного договора гарантируется безопасность и защита наших граждан на территории России (по разным подсчетам, речь идет о 3‒4 миллионах украинцев, которые ежегодно выезжают в Российскую Федерацию на заработки, поскольку наша «реформаторская» власть не смогла обеспечить их ни рабочими местами, ни достойной зарплатой).

Во-вторых, по данным экспертов-международников, положения «Большого договора» лежат в основе порядка 400 соглашений по международному праву, в которых участвуют Украина и Россия.

В-третьих, прекращение «Большого договора» нанесет смертельный удар в ключевом для Украины вопросе — вопросе восстановления мира на Донбассе. А именно проблема урегулирования конфликта на Востоке Украины сегодня является самой важной для наших сограждан: согласно ноябрьскому опросу КМИС, так считают более двух третей украинцев», — подчеркнул Виктор Медведчук.

Политик твердо убежден в том, что инициативы, направленные на разрыв, прекращение сотрудничества с РФ по принципу «разрушим до основанья, а затем…» не соответствуют интересам Украинского народа.

«Зато целиком и полностью укладываются в логику «партии войны», которой выгодно нагнетание антироссийской истерии и радикальной русофобии и которая заинтересована в милитаризации общества, расколе страны и эскалации конфликта на Донбассе», — пояснил представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Несостоятельность такой политики власти — воинствующая риторика и призывы разорвать все связи с РФ, закрыть границы, прекратить транспортное сообщение, ввести визы, построить «Стену» или вырыть рвы — станет очевидна при столкновении с реальностью, уверен В.Медведчук.

«А реальность такова: протяженность границ между Украиной и Россией составляет 2200 километров. Кроме того, украинцев и россиян связывают не только общие границы, но и торгово-экономические отношения, родственные связи, общая история, культурные и духовные традиции…» — напомнил политик.

По мнению Медведчука, рано или поздно украинская власть, исходя из объективных реалий и потребностей государства, поймет, что необходимо подписать новый договор о сотрудничестве.

«Но будут ли в нем отражены интересы Украины и будут ли его нормы хотя бы отдаленно приближены к тому, что прописано в действующем Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, — большой вопрос. А это значит, что прекращение действия «Большого договора» (повторюсь — политические недальновидное и стратегически провальное решение) будет иметь катастрофические последствия для Украины и Украинского народа», — подытожил представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.