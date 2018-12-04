В апреле 2018 года у многих членов Высшего совета правосудия, органа отвечающего за формирования судейского корпуса, заканчиваются полномочия. Судебная реформа Президента Порошенко значительно усилила роль и влияния этой структуры на все процессы, связанные с карьерой судьи, пишет Резонанс.

Однако у активистов накопилось немало претензий к составу ВСП. Неоднократно в адрес председателя Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка звучали обвинения в российском гражданстве и получении наградного оружия от Президента Порошенко. Мы же решили продолжить череду выявленных разоблачений и обратить внимание на тех, кто, возможно, менее интересен активистам, но не менее богат, чем их прославленные коллеги.

Резонанс начинает серию публикаций, посвященных анализу благосостояния и источников обогащения уходящего состава Высшего совета правосудия.

Сегодня речь пойдет об Андрее Бойко, который был назначен членом Высшего совета правосудия от съезда ученых. До назначения на эту должность Бойко много лет трудился во Львовском национальном университете имени Ивана Франка. Сегодня назначением нужных лиц от съезда ученых на разные должности занимается близкий к Президенту Порошенко руководитель Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Леонид Губерский, поэтому можно утверждать, что Андрей Бойко кандидатура, согласованная с Президентом.

Каков же моральный облик человека, проверяющего судей? Благодаря информации из реестров недвижимости и иных ведомостей, полученных из проверенных источников, нам удалось выявить факты, дающие все основания подозревать Бойко в декларировании неправдивых сведений, незаконном обогащении и уклонении от уплаты налогов.

Установлено, что Андрей Бойко осуществил сокрытие активов, приобретенных в результате незаконного обогащения путем их регистрации на близких ему людей:

Дочь, Бойко Наталью Андреевну, ныне находящуюся на должности замминистра энергетики и угольной промышленности Украины по вопросам европейской интеграции, которая 26.09.2012 года получила в подарок, предположительно, на 23-летие от родителей квартиру общей площадью 139, 4 м2 по адресу: г. Львов, ул. Нежинская, д. 29-В, кв. 9, а также гараж (помещение XVI) площадью 25,5 м2в этом же доме (общая стоимость подаренной недвижимости составляет 127 200 долларов).

Дочь, Бойко Христину Андреевну, ныне руководящую медиа агентством «Аnd action», которая 30.07.2013 года получила в подарок от родителей квартиру общей площадью 68,4 м2по адресу: г. Львов, ул. Крипякевича, д. 25, кв. 3 (средняя рыночная стоимость аналогичной по площади квартиры в данном районе оценивается в 60 тыс. долларов).

Мать супруги, Чернюх Прасковею Федоровну, проработавшую всю жизнь на должности обычного экономиста, на которую 03.10.2003 года был зарегистрирован жилой дом общей площадью 4 м2по адресу: г. Львов, ул. Нежинская, д. 27, который состоит из 6 комнат и 4 кухонь (стоимость дома на момент его приобретения составляла 65 тыс. долларов). Позже данный жилой дом перешел в собственность супруги, Бойко Олеси Теодозиевны.

Также Андрей Бойко не декларирует жилой дом номер 32 по адресу: г. Львов, ул. Нежинская, чем фактически осуществляет его сокрытие. Подконтрольность данного актива семье Бойко подтверждается прямым участием Бойко А.М. и его супруги в реконструкции здания и согласовании строительных смет на дом.

Кроме этого, с целью легализации денежных средств в размере 2 млн грн, для их вероятного вложения в недвижимость в столице, Андрей Бойко в феврале 2017 года осуществил фиктивную продажу земельного участка общей площадью 0,0473 га (кадастровый номер 4610137200:06:003:0038), предназначенного для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений, расположенного по адресу: г. Львов, ул. Нежинская, д. 29-29-А, скандально известному президенту инвестиционной компании «Инвестбуд», Полякову Ефиму Евсеевичу (известен тем, что занимается застройкой исторических районов г. Львова новыми ТРЦ). Ранее, 29.12.2010 года данный земельный участок был приобретен Бойко А.М. за 92 500 долларов.

Фактически семья Бойко владеет мини-районом, состоящим из расположенных рядом нескольких домов, входящих в перечень памятников архитектуры местного значения на территории Львова. И все это нажито «непосильным» трудом.

Но и это далеко не все факты, подтверждающие сомнительную деятельность члена Высшего совета правосудия Андрея Бойко. И почему Андрей Бойко может не беспокоиться о безбедном существования даже не находясь на должности члена ВСП, мы расскажем в нашей следующей публикации.